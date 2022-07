NVH: Zomerzin: ‘bescherm je huid, smeer je in!’

Het is zomer in Nederland. De vakantieperiode is begonnen en iedereen heeft zin in de zon. Maar let op: de zonkracht is sterk. Zonverbranding is de belangrijkste oorzaak van huidkanker: elke verbranding van de huid nu verhoogt het risico op huidkanker later. Huidtherapeuten behandelen regelmatig mensen die huidkanker hebben gehad. Huidkanker is grotendeels te voorkomen door jezelf en je kinderen te beschermen tegen verbranding. ‘Bescherm je huid, smeer je in!’

1 op de 5 mensen krijgt huidkanker

Een beetje UV-straling van de zon is goed, want het zorgt ervoor dat het lichaam vitamine D aanmaakt. Te veel UV-straling is niet goed: de huid verbrandt en veroudert sneller. Verbranding kan leiden tot huidkanker. Inmiddels krijgt 1 op de 5 mensen te maken met huidkanker. Aan de meest agressieve vorm, het melanoom, kunnen mensen overlijden. Gelukkig overleven de meeste mensen huidkanker, maar de ziektelast is vaak chronisch, en de uiterlijke gevolgen enorm belastend.

De huidtherapeut geeft advies

Naast genieten van de zomer is het allerbelangrijkste: niet verbranden! Dit is te voorkomen door te ‘smeren, weren en kleren’. Dus door goed in te smeren met zonnebrandcrème, (UV-)kleding, een pet en zonnebril te dragen en de schaduw op te zoeken. Maar zo makkelijk is dat nog niet! Veel mensen vinden het lastig om zich goed te beschermen. Welke middelen zijn er, hoeveel moet er gesmeerd worden en hoe vaak? De huidtherapeut kan daarbij helpen. Goed zorgt ervoor dat iemand daarna nooit meer verbrandt. Op basis van het huidtype, (buiten)activiteiten en persoonlijke voorkeuren kan de huidtherapeut iedereen een persoonlijk advies geven. Huidtherapeuten zijn te vinden op www.huidtherapie.nl .

Huidkankercampagne #geenvandevijf

Niet alleen de NVH roept op tot adequate zonbescherming. Het Huidfonds heeft de huidkankercampagne #geenvandevijf ontwikkeld. Iedereen kan online zijn kennis testen in een quiz en ontvangt gratis een handige en waardevolle attentie. De NVH onderschrijft deze campagne.

Bron: NVH