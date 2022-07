Tips voor werken tijdens warm weer

Hittegolf of gewoon erg warm: Het werken in een te warme omgeving leidt tot verhoging van de lichaamstemperatuur van mensen. Dat kan het menselijk lichaam tot op zekere hoogte aan, maar als de lichaamstemperatuur stijgt tot 38 graden of meer, wordt het riskant.

Gevolgen van te grote hitte kunnen zijn:

Huidaandoeningen zoals jeuk en blaasjesuitslag.

Hittekramp (kramp in de spieren)

Hitte-uitputting door uitdroging.

Hittesyncope ontstaat wanneer er onvoldoende doorbloeding is naar de hersenen; flauwvallen is het gevolg.

Een hitteberoerte is het meest ernstige effect. Dit gebeurt als de inwendige temperatuur van het lichaam boven de 41 graden komt.

Daarnaast neemt door teruglopend concentratievermogen de kans op ongelukken toe. Voor bepaalde beroepen houdt dit grote risico’s in.

Risicogroepen:



Mensen die extra last van de warmte kunnen hebben, zijn zwangere vrouwen, suikerpatienten, mensen met longaandoeningen (CARA), mensen met hartaandoeningen en personen die medicijnen tegen onder meer hoge bloeddruk gebruiken. In de buitenlucht gelden extra risico’s vanwege bijvoorbeeld blootstelling aan UV-straling.

Risicovolle sectoren:



Van de Nederlandse werknemers moet 39% (ruim 2,5 miljoen) wel eens werken in extreme hitte. Dat geldt vooral voor:

– werknemers in de buitenlucht

– werknemers in bedrijven waar productieprocessen hitte genereren (hoogovens, papierfabrieken, kassen, …)

– werknemers in gebouwen met een slechte klimaatregeling, die zwaar werk in hete omstandigheden verrichten (bv in sommige keukens)

– werknemers in transportmiddelen zonder deugdelijke airco

Factoren die van invloed zijn op wat ‘een mens kan hebben’ qua hitte:

temperatuur

relatieve luchtvochtigheid

mate van inspanning

kleding

Hitte stress calculator:



Gezondheidsschade door werken in de hitte, heeft dus alles te maken met een lichaamskerntemperatuur die te hoog oploopt. Maar van werknemers of werkgevers verwachten dat ze in hitteperiodes standaard een met een koortsthermometer op de werkplek rondlopen is niet erg werkbaar.

Gelukkig is er een handige en eenvoudige rekenhulp om aan de hand van buitentemperatuur en luchtvochtigheid de mate van risico redelijk nauwkeurig te bepalen, de zogenaamde Hittestress Calculator (Heat Stress Calculator). Die levert een index-getal op (“Humidex”) en adviseert over daarmee corresponderende maatregelen, variërend van extra drinken en extra pauzes tot stopzetting van het werk, dan wel werken onder medisch toezicht.

Welke structurele maatregelen kunnen worden genomen?



Veel maatregelen zijn mogelijk om de gevolgen van te grote hitte te beperken. De meeste daarvan zijn tijdelijk.

Bij structureel, veel voorkomende hittesituaties zijn ook structurele maatregelen nodig:

– een goed geïsoleerd gebouw

-een goede luchtbehandelings- en koelinstallatie (airco of topkoeling)

-warmte afzuigen

-goede, zelfregelbare zonwering en ventilatie

-warmte- producerende apparaten zoveel mogelijk in een aparte ruimte zetten

-zonwerend glas

-zonwering toepassen: buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering

-goed onderhoud van gebouw en installaties

Welke tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen?



Tijdelijke maatregelen om gezondheidsschade door te veel hitte tegen te gaan zijn:

-korter werken

-zo kort mogelijk aaneengesloten werken

-pauzeren in koele ruimtes

-verlichting dempen waar dit kan

-warmte producerende apparaten zoveel mogelijk uit zetten

-aangepaste kleding

-extra ventilatie

-veel drinken

-airco huren

-platte daken eventueel natmaken ter koeling