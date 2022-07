Kwalitatief snel en veilig dunnedarmonderzoek dankzij de PowerSpiral endoscoop

Bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van het Maasstad Ziekenhuis worden patiënten met dunnedarmproblematiek voortaan onderzocht en behandeld met een gemotoriseerde endoscoop: de PowerSpiral. “Dankzij de vernieuwde techniek is de ingreep veiliger voor de patiënt en kan deze kwalitatief efficiënter uitgevoerd worden door de specialisten”, stelt Patrick Molendijk, zorgmanager van afdeling MDL.

Het kijkonderzoek van de zes meter lange dunne darm is complex. Daarom wordt in het Maasstad Ziekenhuis sinds kort gebruik gemaakt van de PowerSpiral endoscoop. Dit is een bestuurbare en flexibele scoop met camera die, afhankelijk van waar het probleem zich bevindt, via de mond of de anus naar binnen wordt gebracht. De arts kan hiermee verschillende afwijkingen in de dunne darm vinden, zoals: ontstekingen, poliepen, bloedingen, vernauwingen of gezwellen. Ook kun je met de vernieuwde endoscoop stukjes weefsel afnemen, poliepen verwijderen en bloedingen verhelpen.

“Het onderzoek met de Olympus PowerSpiral endoscoop duurt ongeveer 60 minuten en wordt uitgevoerd door een medisch specialist, een sedatiemedewerker en twee endoscopie verpleegkundigen. Op de foto van links naar rechts: ”Evelyne Verweij, MDL-arts, én Lotte Verhaegen, endoscopieverpleegkundige.

Veilige en soepele toegang

Op de vernieuwde endoscoop is een motortje bevestigd, waardoor het slijmvlies van de dunne darm soepel in zijn geheel kan worden onderzocht. De patiënt ervaart hier nauwelijks hinder van, want op de tip van de endoscoop zijn zachte spiraalvormige vinnen. Hierdoor verplaatst de endoscoop zich voorzichtig door het slijmvlies van de patiënt.

“De kans op complicaties bij kijkonderzoeken met de PowerSpiral endoscoop is laag, legt Dr. Muhammed Hadithi, medisch manager in het Maasstad ziekenhuis, uit. “Dat komt omdat het een veiligheidsinstelling heeft, die de endoscoop direct tot stilstand brengt als er een te hoge druk in de dunne darm ontstaat. De vernieuwde endoscoop beweegt de dunne darm naar zich toe, waardoor de kans op perforatie van de darm kleiner is.” Daarnaast blijkt de procedure met de PowerSpiral efficiënter uitvoerbaar. ”De volledige dunne darm kan nu in beeld gebracht worden in slechts één endoscopiesessie. Met de voorgaande techniek was dit niet altijd mogelijk, vaak waren er meerdere sessies nodig”, vervolgt Molendijk.

Voor- en nazorg

Patiënten die in aanmerking komen voor dit nieuwe onderzoek krijgen een voorlichtingsgesprek met de MDL-verpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt de patiënt een voedingsadvies op maat en uitleg over laxeermiddelen die van tevoren ingenomen moeten worden, omdat het maag-darmkanaal tijdens het onderzoek schoon en leeg moet zijn. Ook krijgt de patiënt te horen wat het algemene advies na behandeling is en wat de patiënt van het onderzoek kan verwachten.

Bron: Maasstad Ziekenhuis