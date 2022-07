LMcare-directeur Ronny Ledent geeft visie over toekomstbestendigheid GGZ

Het is de missie van LMcare om die veel te lange wachtlijsten in de GGZ de kop in te drukken. Maar ook om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en de GGZ hiermee toekomstbestendig te maken. Een missie met succes, want LMcare doet dit alweer 2 jaar. Om andere GGZ-instellingen te kunnen helpen dit zelfde succes te bereiken geeft LMcare vandaag hun whitepaper “Hoe business meets healthcare de GGZ toekomstbestendig maakt” uit. LMcare-directeur Ronny geeft toelichting.

LMcare steekt psychische zorg in een nieuw jasje, door te breken met hiërarchische organisatiestructuren en stoffige bureaucratie. “We hebben een open bedrijfscultuur: laagdrempelig, snel schakelen, transparantie en vertrouwen”, vertelt Ronny. “Ik hou niet van gedoe”. Ook vinden we de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij belangrijk. We werken daarom volgens de pijlers people, planet, profit.”

Business meets healthcare

In de eerste plaats is LMcare een bedrijf dat actief is in de dienstverlenende sector, daarna pas een GGZ-instelling, legt Ronny uit. “Het is ons vak om te zorgen voor mensen, maar binnen de kaders van een omzetplafond lukt dat niet. We werken daarom bewust ongecontracteerd, volgens ons business meets healthcare model. Kort gezegd houdt dat in dat we zo efficiënt en effectief mogelijk online zorg verlenen. Hierdoor kunnen we bij LMcare een sGGZ-traject binnen 2 tot 3 maanden succesvol afronden, de doorstroom van cliënten versnellen en zo de wachtlijsten de kop indrukken.”

Succesvolle behandelmethode: kort en intensief

Efficiënt werken: het klinkt alsof je cliënten zo snel mogelijk weer de deur uit wil hebben, maar dat is natuurlijk niet zo. “Uit onderzoek blijkt ook dat kort achter elkaar behandelen effectief is”, vertelt Ronny. “Heel logisch, want als je elkaar vaak ziet, ben je meer betrokken en kom je sneller to the point.” Daarom spreken cliënt en behandelaar elkaar bij LMcare 2 tot 3x per week. Dan hoef je niet steeds het gesprek te starten met de vraag hoe het de afgelopen 2 weken is gegaan, maar kun je gelijk aan de slag.”

“Daarnaast werken we protocollair in de sGGZ, maar de problematiek is vaak complexer. Vaak hebben cliënten meerdere hulpvragen: dan worstelen ze met depressie én angst. Wij concentreren ons eerst op één hulpvraag, behandelen 2-3 maanden protocollair en kijken daarna pas naar de volgende hulpvraag. Vaak lost die tweede hulpvraag zichzelf op tijdens de behandeling, want depressie kan een gevolg zijn van angst, of juist andersom”.

Een sterke vertrouwensband

LMcare-psycholoog Chantal Mumuni-van Ree ziet dat haar cliënten dankzij de behandelmethode in korte tijd heel grote stappen maken. “Door het intensieve contact en de snelle feedback van de behandelaar passen cliënten veel makkelijker dingen toe in het dagelijks leven. Ik merk dat het de behandelrelatie ten goede komt: in korte tijd leren cliënt en behandelaar elkaar goed kennen en ontstaat er vertrouwen en commitment. Er is bijna niemand die tijdens het traject eerder afhaakt.”

Ronny benadrukt dat als je zo efficiënt mogelijk wil werken, je behandelingen van hoge kwaliteit moeten zijn. “Daarom nemen we alleen gekwalificeerde psychologen aan met minimaal 3 jaar werkervaring en met universitaire opleiding. LMcare is door RINO erkend als eerste 100% online opleidingspraktijk tot psychotherapeut. Een mooi stukje erkenning: wat we doen, doen we goed.”

People: zorg voor iedereen, ook je personeel

“Het is onze plicht om goed voor onze cliënten te zorgen. Maar voor ons personeel zorgen vind ik minstens zo belangrijk”, vertelt Ronny verder. “We gunnen iedereen de ideale work/life balance: onze medewerkers bepalen daarom zelf waar, wanneer en hoeveel ze werken. Elke maand opnieuw. We laten collega’s vrij om te doen waar ze goed in zijn, waardoor ze op hun best presteren. En dat zie je terug in succesvolle behandelingen. Het management faciliteert eigenlijk slechts de behandelaars om hun werk zo goed mogelijk te doen.”

Planet: aandacht voor milieu en maatschappij

Behandelaars bij LMcare wonen en werken over de hele wereld. Van Ghana tot Bonaire en van Turkije tot Rotterdam. Gewoon, vanuit hun eigen home office. “Hierdoor hebben we geen vastgoedkosten, reiskosten, belasten we het klimaat niet onnodig, zijn er weinig vaste lasten en is er geen secretariaat. Door op volledig online te werken winnen we voor Nederland ook de verloren capaciteit terug van psychologen die in het buitenland zijn gaan wonen”, vertelt Ronny verder.

Profit: aandacht voor de markt, winst en continuïteit

“Als je goed voor je personeel en voor de planeet zorgt, dan pluk je daar als bedrijf ook de vruchten van. Juist door profit als pijler te behouden, worden we geprikkeld om effectiever en efficiënter te presteren, met als gevolg een groeiende winstmarge. Die investeren we direct in ons personeel”, vertelt Ronny.

LMcare zit op het snijvlak van business en healthcare. Dankzij de managementstijl, de succesvolle behandelmethode en bewust ongecontracteerd zorg te verlenen, kunnen we werken volgens de pijlers people, planet, profit. Het resultaat? Gemotiveerde mensen die plezier halen uit hun werk!

Niet het belang van de zorgverzekeraar, maar menselijke behoeften

“In het bedrijfsleven is algemeen bekend: gemotiveerd personeel doet hun werk graag. Dat straalt het personeel uit naar cliënten, met een succesvolle behandeling als resultaat. Wij focussen ons daarom niet op het belang van de zorgverzekeraar, maar op menselijke behoeften”, sluit Ronny af. “In 2 jaar tijd hebben we al 750 cliënten succesvol geholpen met minder dan 10fte. Dat is pas efficiënt!”

