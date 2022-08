AH to go in ziekenhuisgebouw stopt verkoop van alcoholhoudende drank

De vestiging van AH to go in het ziekenhuisgebouw in Dordrecht is gestopt met de verkoop van alcoholhoudende drank. De winkel geeft daarmee gehoor aan een wens van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer is AH to go hiervoor zeer erkentelijk.



“In de ruimte van AH to go was voorheen een gemakswinkel gevestigd die een groot deel van de omzet haalde uit tabak”, vertelt Van der Meer. “Nadat het Gezondheidspark Dordrecht in 2018 rookvrij was geworden, hebben we van die huurder in goed overleg afscheid genomen. In de plaats daarvan kwam AH to go, een formule die door patiënten en medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Maar AH to go had wel een, weliswaar klein, segment wijn en bier in het assortiment. Dat vonden we eigenlijk ook niet passend. Op ons verzoek heeft AH to go deze producten uit de schappen gehaald. De ziekenhuisomgeving is nu vrij van de verkoop van rookwaren én alcohol. Ik vind dat een sterk signaal, passend bij ons streven naar een gezonde patiënt en een gezonde medewerker.”





Ook veel artsen en zorgverleners juichen de beslissing van AH to go toe. “Elke dag zien wij patiënten die kampen met nadelige gevolgen van langdurig of overmatig alcoholgebruik”, vertelt maag-darm-leverarts en voorzitter van de oncologiecommissie Annemieke Thijssen, die het verzoek aan AH to go ook ondersteunde. Het gaat bij deze patiënten om tal van specialismen binnen het ziekenhuis, naast maag-darm-leverziekten onder meer ook psychiatrie, interne geneeskunde, spoedeisende hulp en zelfs kindergeneeskunde. Thijssen: “Alcohol is laagdrempelig verkrijgbaar in de samenleving, dat weten wij natuurlijk ook. Maar het schuurt toch wanneer je als zorgverlener de gevolgen van alcohol aan het behandelen bent en het gebruik ervan probeert te ontmoedigen, terwijl op het ziekenhuisterrein wijn en bier wordt verkocht. Ik ben heel blij dat dit afgelopen is.”

Bron: Albert Schweitzer ziekenhuis