Patiëntenportaal MijnMMC compleet vernieuwd

Digitale ontwikkeling zorgt voor meer zelfregie bij de patiënt

Máxima MC (MMC) zet de komende jaren vol in op digitalisering van zorg. Met als doel meer zelfregie voor de patiënt en verschuiving van zorg uit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Een belangrijk onderdeel in de digitaliseringsslag is het compleet vernieuwde patiëntenportaal MijnMMC. Deze ontwikkeling brengt de zorg dichterbij de patiënt doordat medische gegevens nu ook via een app ingezien kunnen worden. Qua look en feel is het patiëntenportaal sterk verbeterd, en daarmee ook het gebruiksgemak. Zo zijn patiënten altijd goed voorbereid en kunnen zij zelf veilig en gemakkelijk hun ziekenhuiszaken regelen, waar en wanneer het hen uitkomt.

In het vernieuwde patiëntenportaal staat alle informatie op een overzichtelijke tijdlijn

Het patiëntenportaal MijnMMC bestaat al enkele jaren. Het portaal is nu verder doorontwikkeld en daardoor is het gebruiksgemak sterk verbeterd. Op een overzichtelijke tijdlijn staat alle informatie over het zorgtraject van de patiënt. Hierdoor krijgen patiënten een duidelijk overzicht van al hun afspraken, met de daarbij behorende informatie over tijd, locatie, goede voorbereiding en veelgestelde vragen. Zo zijn patiënten altijd goed voorbereid en kunnen zij veilig en gemakkelijk hun ziekenhuiszaken regelen, waar en wanneer het hen uitkomt.

MijnMMC App

Een andere belangrijke ontwikkeling, waardoor het gebruiksgemak voor de patiënt sterk verbeterd is, is de beschikbaarheid van MijnMMC in een app. De patiënt kan vanaf nu ook alle informatie over het zorgtraject bekijken in de app op telefoon of tablet.

Inspraak van patiënten

Bij de ontwikkeling van het vernieuwde MijnMMC zijn patiënten, de cliëntenraad van MMC en medisch specialisten betrokken. De feedback die patiënten en de cliëntenraad gaven gedurende de testfase heeft gezorgd voor een vernieuwd portaal dat goed aansluit op de wensen van de patiënt. De meest gehoorde reactie van patiënten is dan ook dat zij blij zijn met deze ontwikkeling en vooral dat MijnMMC nu ook per app beschikbaar is. Jos Bolder is patiënt in MMC en lid van het klantenpanel. Hij denkt graag mee over ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. “Ik vind het vernieuwde patiëntenportaal er erg goed en duidelijk uitzien. Het werkt snel en is eenvoudig te gebruiken, zonder dat ik lang hoef te zoeken. Vooral dat het nu ook via een app beschikbaar is, vind ik erg handig.” Het patiëntenportaal biedt de patiënt de kans op een betere regie op zijn behandeling en op een gelijkwaardiger dialoog met zijn behandelend specialist.

Toekomst

Met het vernieuwde MijnMMC is de basis gelegd om het patiëntenportaal de komende jaren verder te kunnen blijven ontwikkelen. Dit blijven we doen samen met onze patiënten.

