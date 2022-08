Sommige kankerbehandelingen kunnen flink korter

Bij de 70-jarige Alice Luth werd recent borstkanker geconstateerd. In overleg met haar arts koos zij voor een verkort behandelschema met minder bestralingen.

En Luth is niet de enige. Sommige patiënten hebben sinds kort de keuze tussen de standaardbehandeling en een verkort behandelschema met minder bestralingen. Het gaat om vrouwen met borstkanker en mannen met prostaatkanker. Verder is er ook voor patiënten die immuuntherapie krijgen voor blaaskanker of een melanoom een verkort verhandeltraject.

Niet voor alle patiënten

Radiotherapeut John Maduro benadrukt dat het om een deel van de patiënten gaat: ‘Wie er bijvoorbeeld voor in aanmerking komen zijn patiënten met borstkanker bij wie we een borstsparende operatie hebben kunnen uitvoeren.’ Het gaat om patiënten met een kleine tumor die geen of weinig uitzaaiingen hebben.

Alice Luth koos voor het verkorte traject, waardoor ze slechts vijf keer bestraald hoeft te worden in plaats van vijftien keer. Vandaag was haar eerste bestraling. De belasting op haar sociale leven is veel minder groot, vertelt ze aan RTV Noord: ‘Anders had ik drie weken vijf bestralingen per week gehad. Nu is het vijf weken lang één keer per week.’ Hierdoor heeft ze als oma ook de komende periode alle tijd om op haar kleinkinderen te passen.

Wetenschappelijk onderzoek

Een alternatief behandeltraject wordt alleen aangeboden als wetenschappelijk is bewezen dat het goed en veilig is. Vooral in Engeland is veel onderzoek gedaan naar de verkorte radiotherapieschema’s, vertelt Maduro. ‘Hieruit weten we dat er geen verschil is met de standaardbehandeling: de resultaten zijn vergelijkbaar en er zijn geen extra risico’s voor de patiënt.’

Samen beslissen

Door corona is de nieuwe, verkorte behandeling versneld ingevoerd: hierdoor hoefden patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen, waardoor ze minder kans hadden om daar het coronavirus op te lopen. ‘Het is nu een alternatief dat we bieden naast de standaardbehandeling. In een uitgebreid gesprek met de patiënt leggen we alles uit en komen we tot een beslissing.’ Maduro verwacht dat het nieuwe, verkorte traject op termijn de nieuwe standaard zal worden.

Bron: UMCG