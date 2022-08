Bruin Parry verzorgt optreden tijdens opening Part of Me… Shaping Mental Spaces bij FOTODOK in Utrecht vrijdag 26 augustus

Op 26 augustus opent bij FOTODOK de fototentoonstelling over mentaal welzijn: Part of Me… Shaping Mental Spaces. Tussen 16 en 19 uur zijn alle fotografen en kunstenaars uit de expositie aanwezig op de Lange Nieuwstraat 7 in Utrecht om hun projecten persoonlijk toe te lichten. Bruin Parry, genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunst prijs 2022 verzorgt een optreden in zijn Outsiderland presentatie.

Vier op de tien Nederlanders krijgen tijdens het leven te maken met een of meerdere psychische aandoeningen. Geestelijke gezondheid is voor iedereen anders: de een loopt fluitend door het leven, de ander krijgt te maken met een zware belasting van het geestelijk welzijn. Psychische gezondheid kan op talloze manieren invloed hebben op ons lichaam en onze geest. De mentale gezondheid van veel mensen staat onder druk, met name onder jongeren en jongvolwassenen. Met deze tentoonstelling biedt FOTODOK ruimte aan perspectieven en inzichten rond een actueel thema.

De gepresenteerde projecten in Part of Me vertellen de persoonlijke verhalen van de makers of zijn het resultaat van nauwe samenwerkingen met collega’s, vrienden en familieleden. Veel van de makers construeren hun verhaal met fotografische zelfportretten waarin zij poëzie, schilderkunst, video en andere media hebben verweven.

De tentoonstelling is tussen 27 augustus t/m 20 november te bezoeken op vrijdag t/m zondag van 12:00 tot 18:00 uur bij FOTODOK op de Lange Nieuwstraat 7 in Utrecht.

Werken in de expositie



Outsiderland, een nieuw initiatief dat zogenaamde ‘outsider’- en ‘insider’-kunstenaars samenbrengt voor collaboratieve projecten en presentaties, introduceert een pop-upwinkel met installaties van makers die samen prachtige werelden creëren. Outsiderland bestaat uit: Jan Hoek (NL) en Bruin Parry (NL); Aàdesokan (NG/NL), Klaus Compagnie (BE), Yasmine van Haesebroucke (BE) en Niels-Jan Tavernier (BE); Laetitia Bica (BE) en Samuel Cariaux (BE); Martine Derks (NL) en Model Nina 666 (NL).



In oc·u·lus /ˈäkyələs (2013 – heden) onderzoekt Irene Antonia Diane Reece (VS) de lichamelijke en geestelijke pijn waarmee ze vanaf haar vroege kindertijd heeft geleefd. Het werk is een zelfexpressie van hoe het leven was voor haar toen ze opgroeide met een verkeerd gediagnosticeerde hersentumor en hoe dat ketens van gebeurtenissen creëerde die van invloed zouden zijn op hoe ze door haar volwassen leven navigeerde.

In Inner Journey (2014 – heden), traceert Marvel Harris (NL) zijn/hun lopende relatie met zijn/hun genderidentiteit, autisme en geestelijke gezondheid.

Mental Moshpit (2020 – heden) van Mandy Nijhof (NL) gaat over jeugdtrauma en misbruik. Mandy ontving bij haar afstuderen dit jaar de Keep an Eye Award en is genomineerd voor het Steenbergen Stipendium.



Voor Tali Pusat (2020-2021) werkte Peggy van Mosselaar (NL) samen met haar 83-jarige moeder, Fientje Ida Wenzel, die leeft met dementie. Ze reisden samen terug naar Indonesië, het land van oorsprong van de moeder van de kunstenaar, om herinneringen van Fientje te reconstrueren.

De expositie bevat een gedicht dat speciaal voor Part of Me is geschreven door Sanah Ahsan, die zichzelf beschrijft als een ‘queer Moslim-womxn. Een klinisch psycholoog, prijswinnende dichter en all-round disruptor, in wier werk compassie en de dekolonisatie van ons begrip van geestelijke gezondheid centraal staan.



Een andere toevoeging aan Part of Me… Shaping Mental Spaces is een satelliet-solo-installatie van A Story to Tell, or: Regarding Male Eating Disorders (2020) van Mafalda Rakoš (AT) en Ruben de Theije (NL) bij Astare, een ruimte voor professionals in de geestelijke zorg. Astare is tegenover FOTODOK gesitueerd en kan door gasten van de expositie worden bezocht