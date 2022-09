Peter-Willem van Lindenberg nieuw lid Raad van Bestuur Franciscus

Peter-Willem van Lindenberg is benoemd tot lid Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Per 1 oktober a.s. start Peter-Willem in de functie van CFO die hij overneemt van Huub Wieleman, die vanaf half oktober met pensioen gaat. Samen met Marjolein Tasche (voorzitter Raad van Bestuur) en Niels Honig (lid Raad van Bestuur) zet Peter-Willem zich in voor de beste zorg dicht bij huis in de regio Rijnmond, het verder ontwikkelen van ons topklinische ziekenhuis en de realisatie van de ver/nieuwbouwplannen.

Peter-Willem van Lindenberg heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van consultancy en programmamanagement bij grote veranderings- en vernieuwingstrajecten en heeft bij meerdere organisaties eindverantwoordelijke functies bekleed. Peter-Willem komt over van Bisnez, waar hij de afgelopen jaren algemeen directeur was. Deze ervaringen komen goed van pas in de functie van financieel bestuurder (CFO) bij Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Samen met zorgpartners in de regio ontwikkelt Franciscus innovatieve zorgconcepten door digitalisering én vernieuwt de locaties en medische technologie. Zo bouwt Franciscus samen aan de zorg van morgen.

Verheugd over de benoeming

Marjolein Tasche en Niels Honig zijn verheugd dat Peter-Willem de Raad van Bestuur komt versterken. ‘Wij verwachten met zijn kennis en ervaring de transitie van de zorg en de ontwikkelplannen van Franciscus in gang te houden en te realiseren.’

Harro Knijff, voorzitter Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland: ‘Door zijn ervaring is hij goed in staat om bij te dragen aan de ambitieuze ontwikkelplannen van Franciscus. Wij kijken uit naar de samenwerking.’

