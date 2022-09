Twijfeltelefoon ook over griepvaccinatie

De Twijfeltelefoon gaat vanaf 19 september informatie verstrekken over griepvaccinatie, naast de gebruikelijke informatie over covidvaccinatie, HPV-vaccinatie en screening op darmkanker. De verwachting is dat de combinatie van griep- en covidvaccinatie tot vragen zal leiden over de veiligheid en effectiviteit van beide vaccins wanneer deze kort na elkaar of tegelijk worden genomen. Om ook zorgverleners van dienst te zijn, biedt de Twijfeltelefoon tevens informatie op maat voor medewerkers in de gezondheidszorg.

Initiatiefnemer Twijfeltelefoon

Prof.dr. Robin Peeters, één van de initiatiefnemers van de Twijfeltelefoon: ‘Als artsen dragen wij op deze manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het geven van betrouwbare informatie voor kwetsbare patiënten.’ Huisarts Shakib Sana, die samen met Peeters weekmarkten in Rotterdam bezocht om het publiek daar voor te lichten over vaccinatie: ‘Als huisarts vind ik het belangrijk dat onze oudere patiënten en kwetsbare patiënten worden geholpen om met duidelijke en betrouwbare informatie zelf een weloverwogen keuze te maken. Want juist bij deze groep is influenza zelden een onschuldig griepje. Het kan veel leed veroorzaken.’

Betrouwbare en onafhankelijke informatie

De Twijfeltelefoon geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie. Meer dan 26.000 mensen hebben in de eerste maanden na de start gebeld met de Twijfeltelefoon om hun medische vragen voor te leggen. Studenten geneeskunde, bijgestaan door medisch specialisten en huisartsen, geven onafhankelijke voorlichting over de vaccinaties, toegespitst op de individuele medische situatie van de beller. Sinds dit voorjaar kunnen mensen ook bellen met vragen over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en over het HPV-vaccin.

Vorig jaar is het Erasmus MC gestart met de Vaccinatie Twijfeltelefoon, tegenwoordig Twijfeltelefoon. Het initiatief van de afdelingen Communicatie en Interne Geneeskunde wordt ondersteund door de LHV, NHG en de Influenzastichting. De Twijfeltelefoon is vijf ochtenden per week beschikbaar, waarbij additioneel op woensdag de Turkse taal wordt aangeboden en op vrijdag Arabisch.

De Twijfeltelefoon is te bellen op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. Het nummer is 088-7555777.

De telefoonlijn wordt bemenst door medische professionals en medisch studenten die volledig op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Op woensdagochtend van 08.30 tot 13.00 uur zijn ervaren Turks sprekende studenten en een arts bereikbaar.

Bron: Erasmus MC