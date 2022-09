HandicapNL maakt collecteren toegankelijker en veiliger

Morgen start de landelijke collecteweek van HandicapNL. De organisatie heeft het collecteren dit jaar toegankelijker en veiliger gemaakt voor vrijwilligers met een handicap. De volle collectebussen zijn vervangen door lichtgewicht collecteborden met een persoonlijke QR-code. Mensen thuis kunnen anoniem doneren met de mobiele telefoon. Meer dan tienduizend vrijwilligers gaan langs de deuren om geld op te halen voor lokale en landelijke projecten voor mensen met een beperking.

Geen zware bussen meer

Door het nieuwe collecteren hoeven vrijwilligers, die vaak zelf een handicap hebben of ouder zijn, geen zware bussen met contant geld meer te tillen. Ook hoeven zij niet meer met veel geld over straat, wat het collecteren veiliger maakt voor mensen die zich hierin kwetsbaar voelen. HandicapNL is na KWF het tweede goede doel in Nederland dat overstapt op QR-collecteren.

Toegankelijk en veilig

“In corona-tijd is Nederland massaal gaan betalen met QR-code en mobiele telefoon. Een uitgelezen kans voor HandicapNL om de eigen collecte toegankelijker te maken. Met het lichtgewicht collectebord is het collecteren voor onze vrijwilligers eenvoudiger en veiliger”, aldus Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL. In enkele dorpen zullen nog de ouderwetse collectebussen rinkelen, maar al met al verwacht Schutgens dat 98% van de opbrengst uit de digitale collecte komt. “Onze collecte loopt hiermee voorop in toegankelijkheid en veiligheid. Bovendien hebben steeds minder mensen contant geld in huis. Dit nieuwe collecteren is in alle opzichten een uitkomst”.

Normaal leven niet vanzelfsprekend

HandicapNL zet zich al meer dan zestig jaar, samen met tienduizend vrijwilligers, in voor een normaal leven voor de twee miljoen mensen met een handicap in Nederland. Voor mensen met een beperking is een normaal leven helaas vaak niet weggelegd. Zij zitten zonder werk, gaan naar aparte scholen en worden buitengesloten van sociale activiteiten. Een nauwelijks te bevatten onrecht. Daarom werkt HandicapNL landelijk en lokaal aan een betere positie voor mensen met een handicap. Met de opbrengst van de collecte worden onder andere festivals toegankelijk gemaakt, eenzame jongeren gekoppeld aan een buddy en rolstoeltrainingen georganiseerd.

Bron: HandicapNL