DSW zet trend: zorgpremie gaat richting verdubbeling in 17 jaar

De zorgpremie van zorgverzekeraar DSW gaat komend jaar met 9,75 euro per maand omhoog. Daarmee komt de basisverzekering op 137,50 per maand. Een stijging van maar liefst 7,6 procent. Nooit eerder was de stijging bij DSW zo groot. Uit berekeningen van Independer blijkt dat sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006, de zorgpremie vrijwel is verdubbeld. De nominale premie was toen 851 euro op jaarbasis en bij DSW ga je nu 1650 euro per jaar betalen. Bijna een verdubbeling en een stijging die ver boven het inflatiecijfer ligt.

Ook gemiddeld 64 euro minder collectiviteitskorting

“Zo’n enorme stijging is natuurlijk schrikken. Zeker in een tijd dat we het al financieel zo zwaar hebben. Maar dan heb ik, helaas, nog meer slecht nieuws. Ook de collectiviteitskorting op de basisverzekering vervalt”, vertelt Independer zorgexpert Mirjam Prins. Uit berekeningen van Independer blijkt dat dit gemiddeld om een korting van 64 euro per jaar gaat. Met uitschieters waarbij de korting oploopt tot 92 euro. Dit komt dus nog bovenop de gestegen zorgpremie. Ruim twee op de drie Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. “De collectiviteitskorting wordt alleen gegeven op de bekende merken met een relatief dure polis. Het kan dus nog meer lonen om goed te vergelijken en misschien te kiezen voor een minder bekende zorgverzekeraar”, aldus zorgexpert Prins. De collectiviteitskorting blijft overigens wel bestaan op de aanvullende verzekeringen.

Waarom stijgt de zorgpremie?

“De stijgende kosten hebben onder andere te maken met de vergrijzing. Er zijn meer mensen die een beroep doen op de gezondheidszorg. Ook zorgen de hogere lonen in de zorg voor een hogere premie”, legt Independer zorgexpert Mirjam Prins uit. Daarnaast is er natuurlijk de alom aanwezige inflatie die overal in door werkt. De afgelopen jaren werden ook de extra kosten genoemd die door corona zijn gemaakt. Daarbij kun je nu nog denken aan de langdurige zorg voor long (langdurige) COVID-patiënten.

Prinsjesdag: ook rekenpremie was al flink hoger dan de ‘paar tientjes’ van de afgelopen jaren

De verhoging van DSW is redelijk in overeenstemming met de rekenpremie die op Prinsjesdag bekend werd gemaakt. Deze rekenpremie (ook wel nominale premie genoemd) is een richtlijn voor de zorgverzekeraars voor hun basisverzekering. Eigenlijk is het bedrag een schatting van wat minimaal nodig is om de zorgkosten van dat jaar te kunnen betalen. Vorig jaar was de nominale rekenpremie 1522 euro per jaar en die stijgt naar 1649 euro, ofwel een verschil van 127 euro per jaar. Dat is een stijging van 10,60 euro per maand. De premie voor de basisverzekering komt dan uit op 137,40 per maand. Die van DSW komt dus op 137,50 per maand. Bij DSW is de basisverzekering in 10 jaar tijd met bijna 50% gestegen. Het eigen risico blijft wel hetzelfde op 385 euro.

De zorgtoeslag gaat volgend jaar wel fors omhoog met maximaal 412 euro, ofwel 34 euro per maand. Maar die forse stijging is wel eenmalig. De toeslag wordt nu vooral gebruikt als middel om geld voor koopkracht verlichting bij lage (midden) inkomens te krijgen.

Alle premies midden november bekend

Traditiegetrouw is DSW de eerste zorgverzekeraar die zijn premies bekend maakt. De deadline voor de zorgverzekeraars ligt op 12 november. Daarna kunnen mensen 6 weken lang overstappen van zorgverzekeraar. Independer zorgexpert Mirjam Prins: “Uiteindelijk bepaalt elke zorgverzekeraar zelf de nieuwe premie voor de basisverzekering. Die kan dus flink hoger uitvallen dan vorig jaar, maar het kan ook wat meevallen”. De afgelopen jaren probeerden verzekeraars premiestijgingen nog te beperken, door een deel van hun reserves in te zetten. Dit wordt steeds moeilijker, omdat er al veel extra kosten zijn gemaakt om corona te bestrijden en achterstanden in de zorg in te lopen.

Veranderingen in basisverzekering

Elke Nederlander van 18 jaar of ouder heeft een basisverzekering. Het maakt niet uit bij welke verzekeraar je een basisverzekering afsluit, ze zijn allemaal gelijk. Jaarlijks bepaalt de overheid wat de basisverzekering vergoed. Dit verandert er in 2023:

Herstelzorg na corona verlengd

De basisverzekering werd al tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. Dat is nu met een jaar verlengd. Door deze tijdelijke maatregel wordt de paramedische herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. De uitbreiding van de basisverzekering is verlengd tot 1 augustus 2023.

Vitamine D verdwijnt uit het basispakket

Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van Vitamine D via de zorgverzekering. Iedereen moet de kosten dus zelf gaan betalen.

Verandering screening ongeboren kind

De combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind worden niet langer vergoed. In plaats daarvan komt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) bij medische indicatie, per 1 januari 2023, in het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico. Zonder medische indicatie kun je de test ook laten uitvoeren. Per 1 april verdwijnt de eigen bijdrage van 175 euro.

Bron: Independer