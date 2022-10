Niet gecategoriseerd

FNV: Jeugdbeschermers leggen werk neer, situatie is onhoudbaar

Jeugdbeschermers starten vanaf maandag 10 oktober met werkonderbrekingen in het hele land. Dat begint met het deels schrappen van bureaudiensten en zal later worden opgeschaald tot het volledig stoppen met bureaudiensten en fors minder huisbezoeken. ‘Om deze sector nog te kunnen redden is een keiharde noodrem nodig.’

De acties komen nadat een eerder ultimatum van de FNV aan minister Weerwind van Justitie en Veiligheid is verstreken. De minister kondigde onlangs wel maatregelen aan om de sector te ondersteunen, maar die zijn volgens de FNV volstrekt onder de maat. Uit een stemming onder de FNV-leden blijkt deze week dat 94% van hen dat ook vindt, dat bovendien 97% bereid is om actie te voeren en 95% dat ook langdurig wil doen mocht het nodig zijn.

Ultieme schreeuw om hulp

Volgens Maaike van der Aar, FNV-bestuurder Jeugdzorg, is deze verregaande actievorm een ultieme schreeuw om hulp. ‘Het is heel vervelend dat medewerkers in deze situatie zitten door toedoen van andere partijen die hun verantwoordelijkheid verzaken. Het is nog vervelender dat medewerkers nu zelf ook nog degenen moeten zijn die de sector uit het moeras moeten trekken. Maar om dit nog te kunnen redden is er nu een keiharde noodrem nodig. En omdat niemand die aantrekt, doen we het zelf. Wij zien geen enkele andere optie meer.’

Fatale gevolgen

Uit een inventarisatie van de FNV blijkt dat jeugdbeschermers gemiddeld twee keer meer gezinnen bijstaan dan maximaal mogelijk is om het werk op een veilige manier te kunnen uitvoeren. En dat heeft enorme gevolgen; er is al enige tijd sprake van Code Zwart in de jeugdzorg. De FNV wil daarom dat er zo snel mogelijk 5.000 jeugdbeschermers bijkomen. Dat lukt alleen als het werken in de jeugdbescherming aantrekkelijker wordt. De bond eist daarom een landelijke caseloadnorm en dat het kabinet de portemonnee trekt voor het aannemen van extra personeel.

Leiderschap

Van der Aar: ‘In feite is deze sector al omgevallen. Dat er nog kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties geholpen worden, is alleen omdat de huidige jeugdbeschermers het nog niet hebben opgegeven. Zij moeten nu als allereerste en met spoed worden ondersteund door hen te ontlasten en door hen meer ruimte en zeggenschap te geven zodat zij hun vakmanschap op een goede en efficiënte manier kunnen inzetten. Maar ondanks dat de sector moord en brand schreeuwt, tot de inspecties aan toe, is er helemaal niemand die leiderschap toont. Daarom gaan we nu zelf in oplopende stappen de werkdruk verlagen door werkzaamheden te verminderen.’

Werkonderbrekingen

De werkonderbrekingen starten op 10 oktober met het afschalen van de telefonische bereikbaarheid, de zogeheten bureaudiensten. Deze vinden dan alleen nog van 9.00 tot 12.00 uur plaats. Vanaf 24 oktober vervalt de bureaudienst in zijn geheel. En vanaf 7 november wordt het aantal huisbezoeken fors teruggeschroefd. Crisisdiensten gaan wel altijd gewoon door. Ook blijven jeugdbeschermers hun lopende werkzaamheden uitvoeren. Na het Wetgevend Overleg Jeugd op 21 november beraden jeugdbeschermers zich weer op eventuele verdere stappen.

Bron: FNV