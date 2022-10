‘Vallen belangrijke doodsoorzaak onder ouderen, maar door valpreventie is het te voorkomen’

Vallen is een urgent probleem onder ouderen. In 2021 overleden er 5400 65-plussers als gevolg van een val (CBS). Dit zijn 156 doden per 100.000 65-plussers. Dit aantal staat gelijk aan 14 doden per dag. We verwachten dat dit aantal de komende jaren alleen maar verder zal stijgen. Als we kijken naar de prognose voor de aankomende tientallen jaren verwachten we namelijk een flinke toename in valongevallen, met name onder de 85-plussers. Juist bij deze groep ouderen liggen een aantal maatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag.

Ten eerste is er sprake van dubbele vergrijzing; er komen steeds meer ouderen bij en ouderen leven steeds langer. Daarnaast blijven ouderen ook steeds langer thuis wonen. Uit onze gegevens weten we dat de meeste valongevallen in en om huis plaats vinden en dat de kans op vallen toeneemt met de leeftijd.

Gelukkig weten we al veel over de oorzaken van vallen en wat je kunt doen aan valpreventie. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk heeft VeiligheidNL een whitepaper geschreven genaamd ‘ Whitepaper Wat Werkt in Valpreventie’ . Hierin worden belangrijke risicofactoren omschreven, maar ook de werkzame elementen in valpreventie. Deze drie kernelementen zijn nodig voor een goede implementatie van valpreventie:

Ouderen worden bereikt

Effectieve interventies worden ingezet

Er wordt gebruik gemaakt van een juiste opzet en uitvoering

Zie ook de whitepaper ‘Whitepaper Wat Werkt in Valpreventie’: https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/whitepaper/wat-werkt-valpreventie

Over VeiligheidNL Ongelukken overkomen je, veiligheid niet. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is het resultaat van onderzoek, van wetenschap, van interventies, van gedrag. VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie en zet zich in om het leven van miljoenen mensen veilig(er) te maken door veilig gedrag in een veilige omgeving te stimuleren. Bijvoorbeeld door het aanpassen van omgevingsfactoren, het overbrengen van kennis of het stimuleren van veilig gedrag. Onze preventie begint met het analyseren van letsels en de risico’s, oorzaken en gevolgen van die letsels. Op basis van deze inzichten, zoeken wij naar effectieve oplossingen om het aantal ongevallen omlaag te brengen. Want veiligheid is niet per ongeluk.

Om impact te bereiken richten we ons op de meest voorkomende en meest ernstige letsels, waar preventie belangrijk én mogelijk is. Dit doen we vanuit de thema’s Valpreventie, Gehoorschadepreventie, Sportblessurepreventie, Verkeersveiligheid, Productveiligheid én Kinderveiligheid.

Elvera Overdevest, adviseur valpreventie bij ouderen,VeiligheidNL.