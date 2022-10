Ruim 175 zorginstellingen doen massaal het licht uit voor een duurzamere zorg

Ruim 175 zorgorganisaties zetten op woensdagavond 12 oktober om 20.00 uur tegelijkertijd het licht uit. Met deze actie vraagt Milieuplatform Zorgsector (MPZ) aandacht voor de versnelling van de verduurzaming in de Nederlandse gezondheidszorg. De vereniging doet nu een dringende oproep aan alle andere zorgorganisaties; neem ook deel en maak Nederland bewust van duurzamere zorg.

De actie is het startschot voor een nieuwe campagne waarbij zorgorganisaties hun medewerkers aanzetten tot verduurzaming op de werkvloer én zo mogelijk ook thuis. Het delen van kennis en ervaring over hoe eenvoudig bij te dragen, geeft zorgprofessionals al veel inzicht in groenere zorg. Consuminderen, hergebruik en bewustwording spelen hierin een belangrijke rol. MPZ Directeur Adriaan van Engelen hoopt dat er veel zorginstellingen aan de actie deelnemen: “Ons doel is dat de zorgbestuurders en managers weten wat hun grootste impact op duurzaamheid is en wat de bijbehorende maatregelen zijn. Deze actie is een mooi moment van de energiebesparingscampagne Zorg voor Energie die we met ruim 175 zorginstellingen en 350.000 zorgprofessionals starten. Zorgmedewerkers kunnen veel meer bijdragen dan zij zelf weten. Wij maken hen daar graag bewust van.” Dit is een oproep aan alle zorginstellingen in Nederland.”, aldus de gemotiveerde Van Engelen.

Mooi gebaar



De vereniging verwacht overigens niet dat het licht van volledige ziekenhuizen en zorginstellingen wordt uitgezet. Zorg gaat immers vierentwintig uur per dag door. Uitsluitend het uitzetten van de lichtreclame van het ziekenhuis op het dak, de lantarenpalen op de parkeerplaats of de entreehal is al een mooi gebaar. MPZ vraagt zorginstellingen op woensdagavond 12 oktober om 20.00 uur het licht uit te doen en een foto of video hiervan te delen via social media met de #jedagelijksedosisduurzaamheid. Uiteindelijk moet het bijdragen aan de bewustwording van het terugbrengen van het energieverbruik in de totale Nederlandse gezondheidszorg.

Over de campagne



De actie is het startschot van de energiebesparingscampagnecampagne Zorg voor Energie waarbij zorgorganisaties hun medewerkers aanzetten tot verduurzaming op de werkvloer én zo ook thuis. Met deze campagne wil Milieuplatform Zorgsector (MPZ) samen met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg en de brancheorganisaties de verduurzaming van organisaties in de zorg versnellen. Als ieder persoon thuis 100 kWh bespaart en 100 kWh op het werk tikt dat hard aan bij een prijs van 1€ per kWh. Ruim 175 instellingen, met meer dan 350.000 zorgprofessionals, nemen deel aan de campagne, die loopt van 10 tot en met 14 oktober.

Bron: Milieuplatform Zorgsector (MPZ)