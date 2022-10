Kanaal Sociaal: wie zorgt er voor de mantelzorger?

vanaf dinsdag 8 november, 22:20 uur, HUMAN, NPO 2 en NPO Start

Nederland kent meer dan vijf miljoen mantelzorgers en dat worden er in de toekomst alleen maar meer. Of we het willen of niet, mantelzorg is de hoeksteen van ons zorgsysteem. Voor de zesdelige documentaireserie Kanaal Sociaal strijken regisseurs Nelleke Koop en Stephane Kaas meer dan een jaar lang neer in Deventer, met zijn zo diverse bevolking. Zij volgen de levens van zes Deventenaren die voor een dierbare zorgen.

Als lid van het Sociale Team van de gemeente Deventer kent Ria Mol de dilemma’s van mantelzorg maar al te goed. Om Deventenaren wegwijs te maken in ons zorgsysteem presenteert zij vrijwillig het lokale radioprogramma Kanaal Sociaal, waaraan de serie haar naam ontleent. Via fragmenten uit haar radio-interviews met ervaringsdeskundigen, beleidsverantwoordelijken, wetenschappers en zorgprofessionals maakt zij in de tv-serie Kanaal Sociaal de balans op van onze piepende en krakende zorg.



Ondertussen spannen Seval, Louise, Mariska, Piet, Elly en Marloes zich non-stop in voor hun naasten. Ze worstelen met de vraag of ze hun eigen leven ooit nog terugkrijgen; de zorg eist een steeds hogere tol van hen. De kans is groot dat iedereen, net zoals zij, op een punt in diens leven mantelzorger zal worden. Zijn we daar klaar voor?

Marloes zorgt voor Marleen

Toen Go Ahead Eagles-fans Marloes en Marleen bij elkaar kwamen, was er nog niks aan de hand. Maar Marleen werd ziek en is nu blijvend invalide. Marloes werkt fulltime en zorgt daarnaast ogenschijnlijk moeiteloos voor haar vrouw. Schoonmoeder Maria helpt waar mogelijk maar heeft inmiddels de diagnose kanker gekregen. Marloes moet nu voor twee mensen zorgen.

Piet zorgt voor Cora

Piet zorgt voor zijn demente vrouw Cora en moet haar bij elke handeling begeleiden. De achteruitgang van Cora stemt hem verdrietig. Piet doet wat hij kan, maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd en loopt soms vast in de jungle van de zorg. De momenten met zijn kleindochter geven hem de energie om door te gaan.

Louise zorgt voor Mees

Louise heeft samen met haar man Bert een biologische melkveehouderij en draagt daarnaast de zorg voor hun meervoudig gehandicapte zoon Mees. Met een goede taakverdeling redden ze het net. Wanneer Bert in het ziekenhuis belandt, weet Louise niet meer hoe ze alle ballen in de lucht moet houden. Toch blijft ze hoop houden en strijdt ze voor de best mogelijke toekomst voor Mees.

Mariska zorgt voor John

Mariska is moeder van vier kinderen. Haar man John had net het dak van de uitbouw af toen hij halfzijdig verlamd raakte door een herseninfarct. Mariska heeft de zorg de deur uitgedaan omdat het niet werkte voor haar en haar gezin. Op een gegeven moment dacht ze: ik kan hier niet op bouwen, ik doe het zelf wel.

Seval zorgt voor Huseyin

Seval lacht veel, maar weet als geen ander hoe zwaar het is om te zorgen voor mensen met psychische problemen. Haar moeder zat regelmatig in een gesloten inrichting. Ook haar broer Huseyin kreeg psychoses. Meerdere keren per week rijdt Seval van het ene naar het andere familielid. Hoe voorkomt ze dat ze zoals zoveel andere mantelzorgers van psychiatrische patiënten zelf ook in de GGZ belandt?

Elly zorgt voor René

René heeft een spierziekte waardoor hij langzaam aftakelt. Zijn vrouw Elly is zijn mantelzorger en heeft zelf hartproblemen. Met de nodige aanpassingen aan hun huis lukt het Elly en René maar net om zo lang mogelijk samen thuis te blijven. Elly zat in allerlei clubjes en had een rijk sociaal leven. Sinds een paar jaar staat haar leven volledig in het teken van René. Hoe lang houden ze het vol?

Kanaal Sociaal Troostlijst

Speciaal voor de serie stelde muziekjournalist Norbert Pek een troostlijst samen vol met liedjes die troost bieden aan de hoofdpersonen en andere (bekende) mantelzorgers. De Kanaal Sociaal Troostlijst is nu al te beluisteren op Spotify en wordt in de loop van de serie aangevuld. Kijkers van de serie kunnen hun persoonlijke mantelzorgverhaal en eventueel bijbehorend troostnummer online delen. De meest voorkomende troostliedjes worden met liefde opgenomen in de Troostlijst. Daarnaast schreef singer-songwriter en componist Djurre de Haan bij elke aflevering een lied. Deze nummers worden als EP uitgebracht.

Regie: Nelleke Koop, Stephane Kaas en Marinka de Jongh

Producent: New Ams Film Company Kanaal Sociaal kwam tot stand met de steun van het NPO-fonds en een bijdrage van de Netherlands Film Production Incentive. Kanaal Sociaal, vanaf 8 november, 22:20 uur, HUMAN, NPO 2 en NPO Start



lengte 6 x 45 minute

Kanaal Sociaal (c) Masja Osipova / HUMAN