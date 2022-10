Dit is waarom overstappen van zorgverzekeraar loont

Het einde van het jaar nadert, dat houdt in dat de meeste zorgverzekeraar de premies voor het volgende jaar bekend hebben gemaakt. Voor veel mensen is dit dan ook het moment en overigens ook het enige moment om te kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. Dit kan zijn omdat de huidige premie duurder is, dan de premie bij een andere verzekeraar, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je persoonlijke situatie is veranderd, waardoor je ineens andere zorg nodig hebt. Kortom, allerlei redenen waarom het verstandig kan zijn om over te stappen. Omdat het zeker loont om over te stappen, maar het wel belangrijk is goed te kijken naar verschillende factoren, hebben we een aantal tips voor je.

Kijk niet alleen naar de hoogte van de premie

Het is logisch dat je tijdens het online zorgverzekering vergelijken in eerste instantie kijkt naar de maandelijkse premie die je moet betalen. Dit is immers het bedrag dat we direct van onze rekening af zien gaan iedere maand. Toch is dit niet in alle gevallen het meest verstandig om te doen. Wat je namelijk vaak ziet, is dat mensen bij het overstappen niet kijken naar wat er eigenlijk allemaal in het basispakket zit. Ondanks het feit dat een verzekeraar verplicht is de door de overheid voorgeschreven minimale zorg te bieden, zijn er ook verzekeraars die meer bieden dan dat. Zo zijn er verzekeraars die standaard een aantal extra behandeling fysiotherapie bieden. Dit lijkt misschien op het eerst oog niet interessant, maar wanneer jij ineens van 12 teruggaat naar het minimale van 8, dan kan dit per saldo zo maar eens flink wat geld extra kosten ieder jaar.

Uitgebreidere dekking

Naast dat je verplicht bent een basisverzekering af te sluiten, zijn er natuurlijk ook nog allerlei aanvullende verzekeringen die je kunt afsluiten. Het kan daarom dus ook heel goed zijn dat je huidige verzekeraar niet kan voldoen aan bijvoorbeeld je nieuwe situatie, waardoor je genoodzaakt bent te kijken naar een andere verzekeraar. Wanneer je namelijk op het punt staat een bepaalde gebitsbehandeling uit te laten voeren en je huidige verzekeraar vergoed hier maar 75 procent van en de andere verzekeraar 90 procent, dan is het dus niet vreemd dat je ervoor kiest om over te stappen. Kijk daarom dus ook ieder jaar eerst kritisch naar de aanpassingen die je eigen verzekeraar doorvoert, voordat je direct kijkt naar wat een ander doet.

Wel of niet overstappen

De keuze om wel of geen nieuwe zorgverzekeraar voor je zorgverzekering 2023 te kiezen, is uiteraard volledig aan jezelf. Wel is het goed om ieder jaar je huidige verzekering eens goed door te nemen en te kijken wat een eventuele andere potentiële verzekeraar hier tegenover kan zetten. Ondanks het feit dat je misschien al jaren ergens tevreden over bent, kan het soms om bepaalde redenen ook eens tijd zijn om afscheid van elkaar te nemen. Schroom daarom dus ook niet om eens om je heen te kijken en bij verschillende verzekeraars je huidige pakket eens te vergelijken met hetgeen wat een andere verzekeraar je te bieden heeft.