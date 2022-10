Afwijking aan hartklep geeft geen verhoogd risico op hartstilstand

Onderzoek laat zien dat afwijking vaak voorkomt en ongevaarlijk is

Een afwijking in de aanhechting van de hartklep tussen de linkerboezem en linkerkamer is helemaal niet abnormaal. Mensen met deze afwijking hebben niet meer kans op een plotselinge hartstilstand. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en het Londense Queen Mary University.

De mitralisklep zit in een ring die vastzit tussen de linkerboezem en linkerkamer van het hart. Door verbeterde scantechnieken is recent aangetoond dat er ruimte kan zitten tussen de deze ring en de hartkamer. Cardiologen hebben dit in verband gebracht met een verhoogd risico op overlijden door een plotselinge hartstilstand. Deze afwijking komt echter heel vaak voor en is ongevaarlijk als er verder geen hartafwijkingen worden gevonden. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd onder leiding van Robin Nijveldt, hoogleraar Cardiovasculaire Beeldvorming in het Radboudumc. ‘We moeten als cardiologen beter leren wat normaal is en wat niet, en niet elk hobbeltje ziek noemen.’



Hype



Het team van Nijveldt onderzocht meer dan 2600 MRI-scans van het hart die zijn opgeslagen in de UK Biobank, een databank met gegevens van de Britse bevolking. Op maar liefst 76% van deze scans werd de afwijking van de mitralisklepring gevonden. ‘Die is dus helemaal niet zeldzaam of bijzonder’, zegt Nijveldt. ‘Het is gewoon één van de manieren waarop deze klep vast kan zitten. Mensen met deze afwijking hebben ook niet meer kans om te overlijden aan een hartstilstand.’ Het onderzoek laat namelijk zien dat mensen die overlijden aan een plotselinge hartstilstand andere hartproblemen hebben, zoals een afwijking van de mitralisklep zelf of schade aan de hartspier. Nijveldt: ‘Er is onterecht een hype gaande, terwijl de afwijking niet afwijkend is.’

Geruststellend voor patiënten



Het is belangrijk dat deze informatie nu breed wordt verspreid onder cardiologen. ‘Met onze bevindingen kunnen we patiënten geruststellen,’ aldus Nijveldt. Hij schrijft nu samen met zijn collega’s uit Londen een artikel om beter inzichtelijk te maken wat normaal is en wat afwijkend. Nijveldt: ‘We hopen hierdoor eventuele angst over deze “afwijking” weg te nemen.’

Bron: Radboudumc & JACC Cardiovascular Imaging: Mitral Annular Disjunction Assessed Using Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging. D. Zugwitz, K. Fung, N. Aung, E. Rauseo, C. McCracken, J. Cooper, S. El Messaoudi, R.H. Anderson, S.K. Piechnik, S. Neubauer, S.E. Petersen, R. Nijveldt. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.07.015.