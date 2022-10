Wintertijd: Klok achteruit, medicijnen gewoon op dezelfde tijd

In de hele Europese Unie wordt over 7 dagen, in de nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober de zomertijd teruggezet. De klok wordt om 3 uur een uur teruggezet, van 3 naar 2 uur. Door de zomertijd kunnen we in de zomer ’s avonds een uur langer van het daglicht profiteren. Als de klok wordt verzet vanwege de zomer- of wintertijd, neem dan de medicijnen in op de tijden die u gewend bent.

U hoeft niet te schuiven met uw innametijden. Bij vragen of twijfel kan het beste de apotheek worden geraadpleegd.

Dit betekent dat u eenmaal per jaar een uur te vroeg uw medicijnen slikt en eenmaal per jaar een uur te laat. Omdat dit maar twee keer per jaar gebeurt, is het niet erg. De zomertijd gaat elk jaar in het laatste weekeinde van maart in en eindigt in het laatste weekeinde van oktober. (ezelsbruggetje: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit).