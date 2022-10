Vijf goede redenen om in de zorg te gaan werken

Met ruim 1 miljoen medewerkers is de zorgsector één van de grootste branches in Nederland. Wel is er een groot tekort aan personeel in de zorg. Volgens onderzoek door het UWV moeten er dit jaar nog zo’n 130.000 vacatures worden ingevuld. Dat kan in vaste loondienst of als zelfstandige. Voldoende mogelijkheden dus! Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en vraag jij jezelf af of de zorg iets voor jou kan zijn? Wij geven je vijf goede redenen om in de zorg te gaan werken.

Vacatures in de zorg liggen voor het oprapen. Er zijn ontzettend veel verschillende functies in de zorg. Maar ook het aanbod wat betreft organisatie is zeer divers, denk aan ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, hospice of gehandicaptenzorg. Kijk voor vacatures bij Werkzoeken.nl en wellicht vind jij binnenkort jouw droombaan.

Jij maakt het verschil

Jij zet jezelf elke dag in voor anderen, en daarmee kun je het verschil maken. Naast de zorg die je levert, stel je de patiënt en diens naasten gerust. Je geeft informatie, biedt een luisterend oor en hebt als doel de patiënt beter te maken. Soms lukt dat niet en dat is voor alle partijen verdrietig en frustrerend. In dat geval zorg je ervoor dat de patiënt in de laatste fase van zijn of haar leven liefdevolle zorg krijgt. Uiteindelijk krijgt iedereen in zijn of haar leven een keer te maken met de zorg, daarom vinden veel zorgverleners het dankbaar werk. Het is belangrijk dat jij mensen echt wilt helpen aan een betere kwaliteit van leven en iets voor de ander wilt betekenen. In ruil daarvoor krijg je veel dankbaarheid van de patiënten, je ziet dat ze waarderen dat je voor ze klaar staat.

Voldoende werkgelegenheid

Met name na de coronacrisis is er veel werkgelegenheid ontstaan in de zorgsector. Maar ook wegens jarenlange bezuinigingen nemen op dit moment de kansen op werk in de zorgsector toe. Er is veel vraag naar zorg door de vergrijzing en vacatures zijn lastig in te vullen. Dat biedt kansen voor werkzoekenden. Met name voor verzorgenden en verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau. Soms kan het nodig zijn om jezelf om te laten scholen. Verdiep je eens in de mogelijkheden en wees niet bang om die stap te zetten. Binnen de zorg zijn er voldoende mogelijkheden om door te blijven groeien. Je kunt kiezen voor een ander vakgebied, een andere specialisatie of groeit bijvoorbeeld door tot teamleider.

Werken met je hoofd, hart en handen

In de zorg sta je letterlijk elke dag weer klaar voor een ander. Het is een sector waarbij je passie voor je vak moet hebben, maar elke dag die waardering voor je werk krijgt. Het is niet voor iedereen weggelegd. Vaak betekent werken in de zorg ook het draaien van nachtdiensten, lange werkdagen en een behoorlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de mensen die afhankelijk zijn van jouw zorg. Daar moet je mee om kunnen gaan. Werken in de zorg vraagt veel van je, maar het is leuk en interessant. Je werkt met je hoofd, omdat je altijd op de hoogte moet zijn over de laatste ontwikkelingen binnen de zorg. Daarnaast werk je met je hart, een empathisch vermogen en sociale vaardigheden zijn belangrijk. En uiteindelijk pas je jouw kennis en vaardigheden toe in de praktijk. Oftewel, je werkt dagelijks met je handen.

Flexibele werktijden

Zorg draait in veel gevallen 24/7 door, afhankelijk van het type functie waar je voor kiest. Daardoor heb je vaak te maken met flexibele werktijden, zoals avond- of nachtdiensten. Dat biedt ook mogelijkheden. Je kunt er voor kiezen om deeltijd te werken, bijvoorbeeld naast het volgen van een studie. Ook het aantal uren kun je zelf bepalen, uiteraard in overleg met je werkgever. Door het werken van onregelmatige uren kun je de ene week meer werken en in de andere week genieten van meer vrije tijd.

Geen enkele dag is hetzelfde

Het voordeel van werken in de zorg is dat geen enkele dag hetzelfde is. Je krijgt te maken met verschillende patiënten, elk met hun eigen zorgbehoefte. Daarnaast zul je merken dat er verschillende persoonlijkheden voorbij komen, elk contact is anders. Ook verschilt de zorgvraag per patiënt en van dag tot dag. Dat maakt het werk zeer afwisselend. Je werkt vaak samen met verschillende collega’s van diverse afdelingen. Ieder met hetzelfde doel: de patiënt helpen aan een betere kwaliteit van leven.