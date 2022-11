Koningin Máxima en staatssecretaris Van Ooijen bezoeken Young Impact take-over van ROC Friese Poort

Hare Majesteit Koningin Máxima en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben donderdagmiddag 3 november een bezoek gebracht aan de Young Impact take-over van ROC Friese Poort in Emmeloord. Deze school take-over is gericht op talentontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren. Het werkbezoek stond in het teken van de mentale gezondheid van jongeren.

Young Impact is een landelijke jongerenbeweging die jongeren stimuleert in actie te komen om de wereld positief te veranderen, voor hun omgeving en voor henzelf. Aan de hand van de thema’s klimaat, diversiteit, gelijke kansen, maatschappij en mentale gezondheid wil Young Impact jongeren tijdens workshops uit hun comfortzone halen en laten ontdekken wat ze echt belangrijk vinden. Aansluitend gaan de jongeren aan de slag met een ‘mega challenge’ zodat zij zelf ervaren dat ze een verschil kunnen maken. Op 3 november heeft Young Impact ROC Friese Poort in Emmeloord overgenomen. Ongeveer 750 studenten namen deel aan de take-over. ROC Friese Poort is een mbo-instelling met zes vestigingen in Friesland en de Noordoostpolder. Op ROC Friese Poort is persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk al het leren van een vak; daarom nam de instelling deel aan de take-over. Het is voor het eerst dat de Young Impact take-over plaatsvond op een mbo-instelling.

Na een uitleg over het werk van Young Impact, het doel van een school take-over en een terugblik op het ochtendprogramma, namen Koningin Máxima en staatssecretaris van Ooijen deel aan de workshop mentale gezondheid. Samen met ruim twintig studenten spraken zij over wat nodig is om mentaal gezond te blijven en welke rol de school daarbij kan spelen. Aansluitend maakten de studenten een kunstwerk van scherven met daarop hun zorgen geschreven. Dit staat symbool voor alle negatieve gedachten waarmee de jongeren afrekenen. De kunstwerken worden uiteindelijk in de school opgehangen. Hiermee inspireren zij elke dag zichzelf en hun medestudenten om te werken aan hun mentale gezondheid. In een gesprek met deskundigen van ROC Friese Poort en Young Impact spraken Koningin Máxima en de staatsecretaris over welke rol de school speelt in het mentaal welzijn van studenten en over welke handvatten zij studenten meegeven om meer veerkracht te ontwikkelen en mentaal gezond te blijven.

Koningin Máxima is erevoorzitter van Stichting MIND Us. MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is.

Landelijke aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’

Eerder op de dag organiseerde staatssecretaris Van Ooijen een bijeenkomst met onder meer gemeenten, GGD’en, kennisinstituten, jongerenorganisaties en sport- en cultuurorganisaties over de landelijke aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Jongeren en jongvolwassenen zelf stonden tijdens de bijeenkomst centraal. Partnerorganisaties hebben ervaringen en goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld en gaan verder aan de slag met versterken en verbeteren van de mentale gezondheid langs de vijf actielijnen die zijn gericht op maatschappij, buurt, school, werk en online.

Ook werden nieuwe acties aan de landelijke aanpak verbonden en werd vooruitgekeken naar de European Mental Health Week die volgend jaar in mei plaatsvindt.

Bron: Rijksoverheid