Investering van bijna anderhalf miljoen in gezondheidsbevordering

Het Maastricht UMC+ investeert 1,4 miljoen euro in veertien projecten op het gebied van preventie en vitaliteit. De gehonoreerde projecten dragen stuk voor stuk bij aan de missie van het Maastricht UMC+ om te werken aan gezondheidsbevordering in de breedste zin. Onder de noemer ‘The Next Step’ zullen de zorgprofessionals en onderzoekers hun reeds bewezen effectieve interventies en programma’s naar een hoger niveau tillen en verder opschalen. De financiële impuls komt voort uit de reservering van in totaal tien miljoen euro beschikbaar gestelde innovatiegelden, die eerder dit jaar werd aangekondigd door bestuursvoorzitter dr. Helen Mertens.



Het Maastricht UMC+ maakt in haar missie expliciet duidelijk dat preventie hoog in het vaandel staat: ‘Verlening van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.’ Dat wordt enerzijds gedaan door de ontwikkeling van nieuwe interventies en gezondheidsprogramma’s en onderzoek naar de effectiviteit daarvan. Anderzijds door tal van partijen in het gezondheidsnetwerk samen te brengen om uiteindelijk dergelijke initiatieven op te schalen.

Opschaling



“Vanuit het Maastricht UMC+ is dan ook al veel en goed onderzoek verricht op het gebied van ontwikkeling en evaluatie van programma’s ter bevordering van de gezondheid”, zegt prof. dr. Stef Kremers, bestuurslid en hoogleraar Gezondheidsbevordering. “Toch is het helaas nog al te vaak zo dat na publicatie van een onderzoek de daadwerkelijke implementatie in de praktijk niet tot gewenste uitvoer komt.” Daarom heeft het Maastricht UMC+ ‘The Next Step’ in het leven geroepen. Binnen dit subsidieprogramma worden Maastrichtse onderzoekers en zorgprofessionals in de gelegenheid gesteld om financiële middelen aan te vragen om hun project of initiatief naar een hoger niveau te tillen.

De ‘+’ van het Maastricht UMC+



De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ heeft uiteindelijk besloten om veertien (van de in totaal achttien) ingediende aanvragen in het kader van ‘The Next Step’ te honoreren. Ieder project krijgt daarmee een maximale financiële impuls van 100.000 euro. De gehonoreerde aanvragen bestrijken een breed spectrum en raken verschillende aspecten van preventie en gezondheidsbevordering. Van het bevorderen van mentale gezondheid en het stimuleren van leefstijlaanpassingen tot facilitering van gezonde omgevingen en de inrichting van een zogeheten vitaliteitsloket in het Maastricht UMC+. Naast de diversiteit aan preventie en leefstijl-aanpakken, richten de projecten zich ook nagenoeg op alle levensfasen: peuters, kinderen op de basisschool en middelbare school en volwassenen. In veel projecten zijn ook digitale elementen verweven, passend bij de digitale ambities van het Maastricht UMC+. Kremers, tevens voorzitter van de beoordelingscommissie, is enthousiast: “We benadrukken op deze manier echt de ‘+’ van het Maastricht UMC+. We laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen om een gezond en vitaal leven te stimuleren.”

Bron: Maastricht UMC+