Dianne Burger wordt interim directeur-bestuurder MIND

Maandagavond 14 november heeft de Raad van Toezicht van MIND besloten om Dianne Burger te benoemen als interim directeur-bestuurder van MIND. Dianne Burger werkt sinds juli 2022 al bij MIND als manager van MIND Korrelatie. Burger zal – tot er een nieuwe directeur-bestuurder is gevonden voor MIND – met ingang van 7 december beide functies gaan vervullen. MIND is verheugd met de benoeming.

Dianne Burger beschikt over ruime ervaring als manager en bestuurder in de GGZ. Ze is lid van de Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep, was onder andere lid van de Raad van Bestuur van het Therapeutisch Centrum GGZ en adviseur Financiën en Bedrijfsvoering bij Trajectum. Bij vele organisaties vervulde ze reeds interim-management functies. Sinds juli dit jaar werkt ze al als manager bij MIND Korrelatie. Dianne over haar nieuwe tijdelijke rol als interim-directeur bij MIND: “Mijn kennis en ervaring ligt met name op het terrein van de mentale gezondheidszorg, waar ook mijn passie ligt. Deze passie is gedreven vanuit eigen ervaring en omdat de sector zo boeiend is en veel aandacht verdiend. Ik wil de mentale gezondheidszorg voor cliënten en voor de maatschappij iedere dag iets beter te maken.” Over haar tijdelijke nieuwe aanstelling zegt ze: ”Ik waardeer het zeer dat de Raad van Toezicht en het managementteam mij het vertrouwen geven, om – samen met de medewerkers en leden van MIND – het jaar 2023 vol energie te starten.”

Overdracht en vertrek Marjan ter Avest

Marjan ter Avest vertrekt per 7 december 2022 als directeur-bestuurder van MIND. Ter Avest: “Ik vind het heel erg fijn dat Dianne deze taak wil vervullen. Ik vind haar zeer deskundig en heb alle vertrouwen in haar. Bovendien zorgt dit voor een warme overdracht en krijgt MIND wederom een vertrouwd gezicht.” Ter Avest draagt de komende weken haar werkzaamheden aan Dianne Burger over en neemt in december afscheid van MIND, de leden en haar relaties.

Interimperiode

Dianne Burger zal de functie van interim-directeur naast haar managementtaken bij MIND Korrelatie vervullen. Dit biedt een mooie gelegenheid om MIND Korrelatie een nog prominentere plek te geven binnen de diensten van MIND. Zij zal voortbouwen op het werk en de contacten die Marjan ter Avest de afgelopen jaren heeft opgebouwd, en zal de – nog te werven – nieuwe vaste directeur-bestuurder inwerken. Wilma van der Scheer, namens de Raad van Toezicht MIND: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat Burger het werk van MIND en MIND Korrelatie uitstekend weet voort te zetten en uit te bouwen, zodat de organisatie kan blijven opkomen voor alle mensen en hun naasten die te maken hebben met psychische problematiek.”

Bron: MIND