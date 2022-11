Gehandicapte kinderen adviseren minister Helder over vriendschappen

Vandaag, in de Week van het Gehandicapte Kind, gingen kinderen met een handicap in gesprek met minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) over het thema vriendschappen en eenzaamheid. 1 op de 5 van de kinderen met een handicap heeft namelijk geen vriendjes. Dit blijkt uit de schrijnende resultaten van het jaarlijkse onderzoek van Stichting het Gehandicapte Kind, die zojuist zijn overhandigd aan de minister. Vandaag adviseerden drie kinderen over hoe zij denken dat kinderen met en zonder handicap meer met elkaar in contact kunnen komen. Ook bespraken zij hoe kinderen met een handicap gelukkiger en minder eenzaam kunnen worden. Minister Helder vertelde dat zij voornemens is om kinderen met een beperking te betrekken bij beleidskeuzes. Daarnaast zal Helder zich volgend jaar inzetten voor inclusief spelen en leven. Na afloop ontving minister Conny Helder van Pauline (12 jaar) een vriendschapsbord, waarna zij deze samen invulden. Een vriendschapsboekje wordt immers nog altijd door kinderen gezien als een teken van vriendschap. Minister Helder belooft tevens naar de Mega Wandel Marathon te komen van Stichting het Gehandicapte Kind in mei 2023.

De kinderen met een handicap Pauline, Hüseyin en Joël, hebben zich tijdens het gesprek met minister Helder onder leiding van Henk-Willem Laan (directeur-bestuurder van Stichting het Gehandicapte Kind) en Rick Brink (voormalig minister van Gehandicaptenzaken) gebogen over het vraagstuk van de minister. Een greep uit de inzichten van de kinderen: ‘denk in creatieve oplossingen’ en ‘maak het onderwerp bespreekbaar’. Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor meer geld voor toegankelijke speeltuinen om samen spelen mogelijk te maken.

Kinderambassadeur Joël (11 jaar) gaf aan dat hij het belangrijk vindt dat er in iedere stad meer dan één speeltuin is die aangepast is voor kinderen met en zonder beperking. Er zijn al een aantal speeltuinen, maar dat is niet genoeg. De speeltuin is een plaats waar alle kinderen elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Minister Helder gaf aan dat zij zich eerst zal buigen over de toegankelijkheid van alle speeltuinen en speeltoestellen. Daarnaast wil zij graag met de kinderen optrekken om hier meer over te weten te komen. Stichting het Gehandicapte Kind gelooft dat als kinderen van jongs af aan met elkaar in contact komen het fundament wordt gelegd voor een inclusieve samenleving.

Over Stichting het Gehandicapte Kind

Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van Stichting het Gehandicapte Kind. De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam voelen. Met steun van donateurs en vrijwilligers helpt Stichting het Gehandicapte Kind om speeltuinen, sportclubs en scholen toegankelijk te maken. Zodat kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten, samen spelen en vrienden maken. Met als doel: geen kind zonder vriendjes. De Week van het Gehandicapte Kind valt samen met de collecteweek van de stichting. Zie voor meer informatie: www.gehandicaptekind.nl