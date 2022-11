Hilda Rip-Mekelenkamp van het LUMC is Kinderverpleegkundige van het jaar

Prijs van Stichting Kind & Ziekenhuis

Hilda Rip-Mekelenkamp, kinderverpleegkundige in hetWillem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) van LUMC, is verkozen tot Kinderverpleegkundige Family Integrated Care 2022. Directeur-bestuurder Hester Rippen van Stichting Kind en Ziekenhuis, organisator van de prijs, maakte dit donderdagmiddag bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in het WAKZ.

Hilda Rip-Mekelenkampmag zich vanaf vandaag een jaar lang ‘Kinderverpleegkundige van het jaar’ noemen. Ze kreeg de wisseltrofee en het certificaat die bij de benoeming horen vanmiddag, in bijzijn van collega’s, familie en vrienden in het WAKZ, uitgereikt door Hester Rippen van Kind & Ziekenhuis, dé patiëntorganisatie voor kind en gezin in de medische kindzorg.

Gelijkwaardig partner in het zorgproces

Kind & Ziekenhuis heeft de prijs ‘Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar’ in 2016 in het leven geroepen om te bevorderen dat kind en gezin gelijkwaardig partner zijn in het zorgproces en daarin zoveel mogelijk zelf de regie voeren. Bij Family Integrated Care voelen kind en gezin zich gezien, gehoord en goed geïnformeerd, waardoor ze de zorg een plek in hun leven kunnen geven – zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Jury

Volgens de jury verdient Hilda Rip-Mekelenkamp dit jaar de titel omdat zij FamilyIntegrated Care niet alleen omarmt en toepast in de praktijk (zodat kinderen en gezinnen het ook werkelijk ervaren), maar ook omdat ze Family Integrated Care verder brengt in haar werkomgeving. “Voor zorgprofessionals is de regie delen met kind en gezin soms nog een zoektocht. De titel ‘Kinderverpleegkundige van het jaar’ is voor die verpleegkundige die Family Integrated Care wél helemaal omarmt. Hij of zij past de begrippen kind en gezin centraal, eigen regie en samen beslissen merkbaar toe in de dagelijkse praktijk. De kinderen en gezinnen die de kinderverpleegkundige ondersteunt ervaren dat ze deel uitmaken van het zorgteam”, aldus het juryrapport.

Overdragen aan collega’s en studenten

De jury prijst Hilda onder meer omdat ze van nature de principes van Family Integrated Care toepast in haar zorgverlening, maar het ook belangrijk vindt dit over te dragen aan collega’s en studenten. Daarnaast levert Hilda ook organisatorisch een bijdrage aanFamily Integrated Care in het WAKZ. Zo zette ze in 2017 de KinderAdviesRaad op en in 2016 het KinderComfortTeam voor kinderen met een levensduur verkortende of levensbedreigende ziekte. Momenteel zet Hilda zich in voor een OuderAdviesRaad in het WAKZ. Verder doet Hilda promotieonderzoek naar de keuzes en (gezamenlijke) besluitvorming bij patiënten met sikkelcelanemie en thalassemie. Daarmee draagt ze bij aan de verdere ontwikkeling van Family Integrated Care in het WAKZ en in het werkveld.

Kinderen, ouders en collega’s dragen voor

Elk jaar kunnen kinderen, ouders en collega’s die kinderverpleegkundige aanmelden die in hun ogen kinderverpleegkundige van het jaar moet worden. De jury van Kind & Ziekenhuis kiest vervolgens uit alle aanmeldingen drie genomineerden, en uiteindelijk de winnaar.

Bron: LUMC