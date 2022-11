Slim gebruik van data zorgt voor minder sterfte, minder complicaties én minder kosten

Hartspecialisten in het Catharina Ziekenhuis zijn erin geslaagd om data van zorgbehandelingen slim te analyseren zodat uitkomsten van zorg die voor patiënten belangrijk zijn, verder verbeterden en de kosten verminderden. Zo daalde de kans om te overlijden tijdens een hartklepvervanging van 4,5 procent naar 1,3 procent. En de zorgkosten in de eerste weken na een bypassoperatie werden bijna gehalveerd. Dat blijkt uit het proefschrift van Gijs van Steenbergen, die vrijdag 18 november promoveert aan de TU/e.

Spectaculaire verbeteringen

Door data slim te analyseren, konden bij diverse behandelingen initiatieven worden doorgevoerd die de kwaliteit van zorg verder verbeterden. Bij vervanging van de aortaklep via een katheter nam in het hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis de sterfte rondom de ingreep veel sterker af dan in andere hartcentra in Nederland. Gijs van Steenbergen: ‘’Door data routinematig te analyseren, zijn we in staat om trends te ontdekken. Als je inzoomt op die trends kun je door een aanpassing de zorg verbeteren en de kosten verlagen.’’

Uit een ander onderzoek bleek dat het nog beter bewaken van het stoppen van antistollingsmedicatie vóór een bypassoperatie de kans op een heroperatie 3,5 keer zo klein maakt en de kans op bloedtransfusie 2,5 keer zo klein. “In korte tijd hebben we door het analyseren van data spectaculaire verbeteringen doorgevoerd”, aldus Van Steenbergen.

E-health en lagere kosten

Bij zowel de bypassoperaties als de ICD-implantaties – een apparaat dat wordt gebruikt bij hartritmestoornissen – blijken e-health-toepassingen te leiden tot minder zorgkosten. In de patiëntengroep die werd begeleid met een e-health-toepassing daalde na een bypassoperatie het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en de huisarts in de eerste weken na de operatie met 44 procent. Die e-health-toepassing is samen met de Hartstichting ontwikkeld. Bij patiënten met een ICD van wie het kastje op afstand wordt uitgelezen, maakte 14 procent minder gebruik van zorg.

Data uit de zorgpraktijk

Voor het verbeteren van de kwaliteit en het verminderen van kosten maakt het hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis gebruik van data die in de zorg verzameld worden. Deze data worden verplicht verzameld, bijvoorbeeld voor kwaliteitsregistraties bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) of omdat de uitgevoerde zorgverrichtingen belangrijk zijn voor verantwoording naar zorgverzekeraars.

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is erin geslaagd deze verschillende bronnen van data te combineren, waardoor nieuwe inzichten verkregen worden zonder dat dat heel veel extra inspanningen vraagt. De gebruikte methode is ontwikkeld in het Topzorg programma van het hartcentrum, dat mogelijk werd gemaakt door een subsidie van 3 miljoen euro van ZonMw.

Het hartcentrum gaat de werkwijze op korte termijn breder inzetten, zowel bij andere behandelingen als in samenwerking met ziekenhuizen uit de regio die patiënten verwijzen naar het Catharina Ziekenhuis. De nieuwe methode ligt tevens aan de basis van een ziekenhuisbreed programma om door middel van data bij behandelingen de balans tussen kwaliteit en kosten te meten en waar mogelijk te verbeteren.

Bron: Catharina Ziekenhuis