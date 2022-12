Vijftig best gewaardeerde zorgorganisaties op ZorgkaartNederland

Op de eerste dinsdag van december maakt ZorgkaartNederland traditiegetrouw de best gewaardeerde zorginstellingen per zorgsector bekend. Dit zijn 50 toporganisaties – volgens hun cliënten – in de ziekenhuis-, thuis-, en verpleeghuiszorg, fysiotherapie en zorg van klinieken.

De ZorgkaartNederland Top 2022 laat een top 10 zien van best gewaardeerde instellingen per zorgsector. Aan de hand van de waarderingen die zijn geplaatst tussen 1 januari en 1 november 2022 is er per sector een top 10 uitgekristalliseerd. Dit zijn de 10 best gewaardeerde zorgorganisaties, zonder volgorde, in de vijf verschillende sectoren:



Top 2022 Ziekenhuizen

Stichting Laurentius Ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Bernhoven

SJG Weert

Rijnstate

Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)

Sint Maartenskliniek

Anna Ziekenhuis

Maasziekenhuis Pantein

Bij het Maasziekenhuis Pantein in Beugen bij Boxmeer is enthousiast gereageerd op de plek in de Top 2022. Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter van Pantein: “We zijn er enorm trots op dat we tot de tien best gewaardeerde ziekenhuizen van 2022 behoren! Naast het bieden van goede zorg is er in het Maasziekenhuis veel aandacht voor het welzijn van de patiënt en zijn omgeving. Dat lezen we ook vaak terug in de waarderingen: de aandacht van zorgverleners voor de patiënt, de prettige sfeer in ons ziekenhuis, maar ook de support en ondersteuning door vrijwilligers.”







Top 2022 Fysiotherapie

Fysiotherapie Lammers

Ster Fysio Coumans

Fysiosportief fysiotherapie

Maatschap Fysio-Manuele Therapie Leidekker

Fysio Broekhuizen

Fysius Rugexperts

Fysiotherapie Dubbeldam

MFT de Woldstreek

Fysiofit Den Haag

Fysio Xtra

Vorig jaar deed de sector fysiotherapie voor het eerst mee met de ZorgkaartNederland Top. Maar liefst vier van de toppers van vorig jaar staan ook nu weer de top 10 van best gewaardeerde fysiotherapiepraktijken. De fysiotherapiepraktijken worden op ZorgkaartNederland gemiddeld gewaardeerd met een 9,3.



Top 2022 Verpleeghuizen



De verpleeghuissector kreeg net als vorig jaar gemiddeld een 7,9 van haar cliënten. De waarderingen voor de verpleeghuizen resulteerden in de volgende lijst met best gewaardeerde verpleeghuizen:

Wonen bij September, woonhuizen voor ouderen met dementie

Amaliazorg

ZZG zorggroep

Frankelandgroep

Pieter van Foreest, Verpleeg- en verzorgingshuis

Accolade Zorg

Neboplus

Cicero Zorggroep

Vivent

Domus Magnus

De lijst met toppers uit de verpleeghuiszorg lijkt veel op die van 2021; maar liefst zes van de verpleeghuizen staan voor het tweede en sommige zelfs al voor het derde of vierde jaar op rij in de lijst van best gewaardeerde.



Top 2022 Wijkverpleging

De Broeder Zorgspecialisten

Zorgfront DH

Meetingcare Thuiszorg

Zorgwaard

Antonius

Allerzorg

STMG

Pieter van Foreest, Thuiszorg

Vivent Thuiszorg

TSN Thuiszorg

De ruim 142.000 waarderingen voor de wijkverpleging op ZorgkaartNederland maken van deze sector één van de grootste op het keuzeplatform. Één van de best gewaardeerde organisaties in deze sector is Meetingcare Thuiszorg uit Tilburg, Directeur Franka Speijers: “De vlag gaat uit! Wij worden goed gewaardeerd omdat we een top team aan zorgverleners hebben, geen gebruik maken van invalkrachten maar alles altijd onderling oplossen. Dit is voor ons een extra waardering en mijn medewerkers zijn net zo blij als ik.”





Top 2022 Klinieken



Gemiddeld scoorden de klinieken op ZorgkaartNederland in 2022 een 8,9 voor hun zorg.

Dit zijn de 10 klinieken met de hoogste beoordelingen:

KliniekTwente

Alexander Monro Ziekenhuis – Borstkankerziekenhuis

Park Medisch Centrum en Parkkliniek

Zipper Clinics

HartKliniek

MKA Kennemer & Meer

OCON Orthopedische kliniek

PoliDirect

Stichting Proctos Klinieken

Boerhaave Medisch Centrum



Berekening



Elk verpleeghuis en elke organisatie in de wijkverpleging die tussen 1 januari en 1 november 2022 dertig of meer waarderingen kreeg, deed automatisch mee, evenals elk ziekenhuis met meer dan 200 en elke kliniek en fysiotherapiepraktijk met meer dan honderd waarderingen.



Om aan dit aantal te komen, zijn de waarderingen van de verschillende locaties bij een organisatie bij elkaar opgeteld en voor de ziekenhuizen en klinieken ook de waarderingen van de zorgverleners werkzaam bij de locaties.



Over ZorgkaartNederland



ZorgkaartNederland is de grootste keuzewebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Duizenden mensen delen hier wekelijks hun ervaringen met de zorg. Met patiëntervaringen op ZorgkaartNederland maken we samen de zorg beter.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland