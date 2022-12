Zorg heeft nieuwe visie op hygiëne nodig om duurzaamheidsdoelen te halen

In 2030 moet de zorg haar gebruik van fossiele, metalen en minerale grondstoffen met minstens 50 procent terugbrengen. Onder andere hiervoor tekent een groot deel van de zorgsector de nieuwe Green Deal duurzame zorg 3.0. Een nieuwe visie op veiligheid en hygiëne is nodig.

In de Volkskrant gaf expert Ilyes Machkor in een opinieartikel al aan dat de groene doelen van de zorgsector een enorme opgave zullen zijn. Omdat de sector de afgelopen jaren verslaafd is geraakt aan ‘veilig’ wegwerpplastic en -metaal. Eenmaal gebruiken en dan wegwerpen is vaak de norm. Dat is te verklaren vanuit het kader van infectiepreventie en hygiëne. In bijvoorbeeld een verpleeghuissetting werken we heel erg aan het voorkomen van besmetting. Na de coronacrisis is dat alleen maar nog belangrijker geworden.

Infectiepreventie

Het belang van infectiepreventie is duidelijk, maar de zorg kan wel slimmer omgaan met materialen en bekijken waar bijvoorbeeld ‘single-use’-producten overbodig zijn. Dat helpt verspilling van grondstoffen voorkomen.

Samen weten en leren we veel over duurzaam werken. Daarom moet de zorg niet alleen grondstoffen, maar ook kennis opnieuw gebruiken. Wij zetten er als kennisorganisatie op in om zorgverleners en zorgaanbieders hún groene doelen te laten verwezenlijken met behulp van toegankelijke kennis. Denk aan het gebruik van materialen zoals handschoenen in allerlei handelingen.

Erwin Bleumink, Lid Raad van Bestuur, Vilans