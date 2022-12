Twee nieuwe topklinische zorgfuncties voor VieCuri

VieCuri heeft haar basis als topklinisch ziekenhuis verder verstevigd. Afgelopen week zijn maar liefst twee nieuwe zorgfuncties als topklinisch beoordeeld door STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Dit betreft het Expertisecentrum mammareconstructies en het Bovenregionaal wervelkolomcentrum Noord- en Midden-Limburg.

Borstreconstructies met lipofilling

Eind 2021 is VieCuri gestart met een nieuwe techniek voor vrouwen met borstkanker: borstreconstructies door middel van lipofilling. Dit werd gedaan als een onderzoek in samenwerking met MUMC+: the Breast trial/the Breast-II. In een operatie, die 3 tot 5 keer moet plaatsvinden, wordt door middel van eigen vetweefsel (lipofilling) een gehele nieuwe borst gereconstrueerd. Met deze nieuwe methode van borstreconstructie is VieCuri 1 van de 8 ziekenhuizen in Nederland die dit aanbiedt. Deze methode wordt bovendien vanaf januari 2023 vergoed vanuit de basisverzekering. Naast deze nieuwe techniek biedt VieCuri het volledige palet van borstreconstructies aan. Zo wordt al vele jaren binnen VieCuri ten tijde van de ablatio (verwijderen van de borst) ook een DIEP-lap reconstructie verricht. VieCuri is de afgelopen jaren één van de koplopers geweest die deze techniek bij vrouwen met borstkanker heeft toegepast.

Bovenregionale zorg bij wervelkolomaandoeningen

De tweede STZ-erkenning is de regio-overstijgende zorg voor aandoeningen aan de wervelkolom. Deze erkenning is gegeven voor het complete zorgpad: vanaf de verwijzing door de huisarts, een gespecialiseerde behandeling in het ziekenhuis met een operatie of traject met fysiotherapie en leefstijladvies, tot aan de begeleiding na de operatie. Er is een goede samenwerking met zowel omliggende zorgaanbieders als met MUMC+ en Zuyderland. Hiermee deelt VieCuri de gezamenlijke zorg voor scoliosepatiënten, worden er combi-poli’s georganiseerd en vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats. STZ roemt hiermee VieCuri als ‘uniek in de regio vanwege de compleetheid, de samenwerking met interne en externe partners en de innovatie.’

Topklinisch ziekenhuis

Met deze twee nieuwe erkenningen staat de teller bij VieCuri op zeven topklinische zorgfuncties (zie www.viecuri.nl/over-viecuri voor het complete overzicht). VieCuri wil een toonaangevend kenniscentrum zijn op het gebied van gezondheid en is van plan om door te groeien naar tien topklinische zorgfuncties in 2027. Bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten: “De innovatiekracht en het topklinische klimaat in ons ziekenhuis leiden tot betere zorg voor onze patiënten. Ook zijn we hierdoor een inspirerende werkomgeving met voldoende ontplooiingsmogelijkheden voor onze professionals. We zijn dan ook enorm trots op onze collega’s die hard hebben gewerkt voor deze erkenningen.”

Plastisch Chirurg An Deliaert met patiënte. Fotograaf: Hugo Thomassen

Bron: Viecuri