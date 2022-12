Ziekenhuis Gelderse Vallei en Vitalys, kliniek tegen overgewicht, slaan de handen ineen bij de behandeling van obesitas

Patiënten die voor ernstig overgewicht in behandeling zijn bij Vitalys, kunnen vanaf januari 2023 ook in Ziekenhuis Gelderse Vallei terecht voor de maagverkleinende operatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt een tweede operatielocatie voor Vitalys, de grootste kliniek in Nederland voor Bariatrie. De andere operatielocatie is Rijnstate Arnhem. Door zowel in Arnhem als in Ede te opereren, kunnen meer patiënten uit de regio door Vitalys geholpen worden. Dat is nodig, omdat het aantal patiënten met ernstig overgewicht en een behandelwens nog steeds stijgt. Volgend jaar worden naar verwachting ruim 1.800 patiënten door Vitalys geopereerd en begeleid.

Minimaal 200 operaties per jaar

Patiënten die een maagverkleining krijgen, volgen een intensief behandeltraject bij Vitalys. Ze werken aan een blijvende verandering van leefstijl en het aanleren van gezond eetgedrag. Een maagverkleinende operatie is een belangrijk onderdeel van het behandeltraject. In Ede worden vanaf januari jaarlijks minimaal 200 gastric bypass en gastric sleeve operaties uitgevoerd. In voorbereiding op de operatie en voor de nazorg zijn patiënten onder behandeling bij Vitalys in Velp of Hoogeveen.

Om in aanmerking te komen voor een maagverkleining en het begeleidingstraject heeft een patiënt een verwijzing naar Vitalys nodig van de huisarts. Na de verwijzing wordt bij de aanmelding en screening bekeken op welke operatielocatie de patiënt het beste terecht kan.

Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘Het past goed bij ons als ziekenhuis voor voeding, bewegen en slaap om deze operaties te gaan doen. Steeds meer patiënten hebben ernstig overgewicht en daardoor vaak ook last van verschillende aandoeningen zoals diabetes, gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten. Een maagverkleining is voor veel patiënten de enige effectieve oplossing om langdurig gewicht te verliezen. Door een maagverkleining gaat zowel de fysieke gezondheid als de kwaliteit van leven van patiënten vooruit. We zijn blij dat we patiënten hiermee kunnen helpen.’

Samenwerking

Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate werken al intensief met elkaar samen. Bijvoorbeeld in de Alliantie Voeding in de Zorg. Binnen deze alliantie, waar ook Wageningen University & Research deel van uitmaakt, worden wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen opgedaan en toegepast in de zorg. Zo wordt ook de wetenschappelijke basis voor de behandeling van overgewicht door Vitalys, gelegd in deze samenwerking. Daarnaast werken Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate ook samen rondom onder andere de vaatchirurgie, de oncologische zorg (A.R.T.Z.) en voor het laboratoriumonderzoek (Dicoon).

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijnstate, Vitalys en Ziekenhuis Gelderse Vallei.

‘Voor ons dus eigenlijk een logische keuze om deze samenwerking aan te gaan met Ziekenhuis Gelderse Vallei’, vertelt Theo Aufenacker, bariatrisch chirurg en medisch directeur van Vitalys. ‘De vraag een betere gezondheid door een maagverkleinende operatie stijgt. We verwachten dat we in onze kliniek in 2023 ongeveer 1.800 mensen kunnen gaan opereren. Dat zijn er 300 meer dan in 2022. Om dit te kunnen doen hebben we meer operatiecapaciteit, maar ook meer bedden en verplegend personeel nodig. Door samen te werken met Ziekenhuis Gelderse Vallei en hier een tweede operatielocatie te openen, kunnen we deze stijging opvangen en onze zorg nu breed in de regio bieden. Bovendien kennen we Ziekenhuis Gelderse Vallei en de chirurgen al goed, en weten we dat we onze kenmerkende goede kwaliteit van bariatrische zorg voortaan op twee locaties kunnen aanbieden.

Bariatrisch chirurg Gabie de Jong op de operatiekamer in Ziekenhuis Gelderse Vallei (foto Ernst-Jan Brouwer)



Bron: Ziekenhuis Gelderse Vallei