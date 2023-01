KPN Health versterkt positie in zorgsector met overname Itzos

KPN Health neemt integratiespecialist Itzos uit Vianen over en zet daarmee de volgende stap in het verder ontsluiten en verbinden van data uit zorginformatiesystemen voor zorginstellingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Door datadelen mogelijk te maken, wordt samenwerken tussen zorginstellingen eenvoudiger en wordt zorginformatie digitaal beschikbaar en bruikbaar. De overname past in de ambitie van KPN Health om iedereen op een veilige manier te verbinden met zorg.

Vinood Mangroelal, directeur van KPN Health: “Toegang tot zorggegevens speelt een belangrijke rol in het toegankelijk en toekomstbestendig houden van de zorg. Met de KPN Health Exchange faciliteren we deze gegevensuitwisseling op een veilige en gestandaardiseerde manier. KPN en Itzos werken al langer samen aan de KPN Health Exchange waarbij Itzos zich voornamelijk richt op datamanagement en integratie. Met de aanvullende expertise en oplossingen van Itzos verrijken we onze KPN Health Exchange-dienstverlening en versnellen we de beweging naar gestandaardiseerde en schaalbare platformen. Samen met Itzos zien we kansen om nog beter in te spelen op de toenemende vraag uit de markt naar digitale gegevensuitwisseling die bijdraagt aan de verdere digitalisering van de zorg.”

Mark van Dijk, directeur van Itzos: “Voor de beste patiënt/cliënt- en zorgervaring is samenwerken en adequaat delen van gegevens noodzakelijk, daar zijn alle disciplines binnen de zorgsector van doordrongen. Onze oplossingen voor integratie en uitwisseling van data hebben zich inmiddels bewezen in de zorg; van ziekenhuizen tot laboratoria en van instellingen voor ouderenzorg tot de geestelijke gezondheidszorg. KPN heeft de technologische expertise en toonaangevende infrastructuur in huis om de schaalbaarheid van onze oplossingen te vergroten en zo te voldoen aan de stijgende vraag uit de markt naar data-uitwisselingsdiensten. Met deze overname biedt KPN Health ons een toekomstbestendige basis voor de doorontwikkeling en het operationeel beheer van onze diensten.”

Digitale gegevensuitwisseling voor iedereen



Het ontsluiten en delen van zorggegevens is nodig om de zorg verder toegankelijk en toekomstbestendig te maken. Iedere Nederlander kan binnenkort vanuit één omgeving zijn medische gegevens inzien. Inzicht in het dossier van verschillende zorgaanbieders zoals het ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut of ouderenzorg. Dit kan met behulp van een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). Dit is een app of website waarin al die gegevens in één overzicht getoond worden en die alleen toegankelijk is voor de gebruiker. Er kunnen ook zelfgemeten gezondheidsgegevens aan toegevoegd worden zoals van een stappenteller of een bloeddrukmeter.

KPN Health Exchange is een dienst van KPN die zorginstellingen ondersteunt met data-infrastructuur om zorginformatie, veilig en gestandaardiseerd toegankelijk te maken voor patiënten, zorgprofessionals en eHealth applicaties. Health Exchange is een open ecosysteem en de diensten worden ontwikkeld door KPN, partners en betrokken zorginstellingen. Met KPN Health Exchange behouden zorginstellingen zelf de volledige regie op hun data en medische informatie.

Itzos



Itzos is in Nederland één van de grootste aanbieders van integratie- en datamanagement oplossingen voor de zorg. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van het dataplatform van InterSystems en zelfstandig ontwikkelde systemen. Itzos wordt als zelfstandig bedrijf binnen KPN Health onderdeel van de data exchange propositie voor de zorg. Het huidige directieteam gaat daar ook deel van uitmaken.