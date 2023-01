KPN maakt vergaderen voor doven inclusiever met Speaksee

KPN voegt de Microfoon Kit Speaksee toe aan zijn zakelijke portfolio. De innovatieve technologie helpt doven en slechthorenden met het voeren van groepsgesprekken en biedt werkgevers de kans inclusiviteit op de werkvloer te vergroten. KPN heeft Speaksee uitvoerig getest, zijn kantoren ermee uitgerust en verschillende medewerkers maken er dagelijks gebruik van.



Nederland kent 1,5 miljoen mensen die doof of slechthorend zijn. Zij ervaren dagelijks hoe lastig het kan zijn om groepsgesprekken te volgen. Een verhaal niet kunnen volgen en vervolgens de grap missen, het geeft het gevoel dat je er niet bij hoort. Speaksee is het eerste microfoonsysteem dat spraak realtime omzet naar tekst door middel van spraakherkenning gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Met de Speaksee Microfoon Kit kunnen doven en slechthorenden participeren in groepsgesprekken. De tekst wordt per gesprekspartner weergegeven in gekleurde tekstballonnen via de Speaksee-app die te gebruiken is op verschillende apparaten. Doordat de microfoons achtergrondgeluiden filteren, is de spraakherkenning tot 95 procent accuraat. Ook is het mogelijk om spraak direct te vertalen naar een andere taal.



Ronald Nieuwenhuis, verantwoordelijk voor Inclusiviteit & Sociaal Ondernemen bij KPN: “Speaksee biedt doven en slechthorenden de mogelijkheid om volledig mee te doen op het werk. Vergaderingen, overleggen en lunchpauzes worden met de microfoon kit toegankelijker en geven het gevoel er bij te horen. Deze innovatieve applicatie past bij ons bedrijf waarin we staan voor een verbonden samenleving, waarin iedereen – binnen of buiten KPN – zelfredzaam is en mee kan doen.”

Meedoen in groepsgesprekken



Jari Hazelebach, CEO en medeoprichter van Speaksee: “Mijn beide ouders zijn doof. Daarom weet ik hoe ontzettend lastig het is voor doven en slechthorenden om groepsgesprekken te volgen. Dat kan het gevoel geven dat je er niet bij hoort. Ik ben dan ook enorm trots dat we Speaksee nu officieel lanceren en doven en slechthorenden mee kunnen laten doen in groepsgesprekken.”



Vijf jaar geleden startte Hazelebach samen met compagnon Marcel van der Ven met de ontwikkeling van Speaksee. In 2018 startten zij een crowdfundactie om het product te ontwikkelen tot wat het nu is. Tweehonderd doven en slechthorenden in Nederland hebben Speaksee al kunnen gebruiken. Hazelebach vervolgt: “Met die ervaringen hebben we Speaksee verder kunnen verbeteren tot een product dat klaar is om een groot verschil te maken.”

Bron: KPN