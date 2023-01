Interdisciplinaire samenwerking in medicatiekeuzes bepalend voor zorg en planeet

Tichelaar bijzonder lector Interprofessionele samenwerking en medicatieveiligheid bij Inholland

Dr. Jelle Tichelaar, recent gestart als bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid bij Hogeschool Inholland opgericht in samenwerking met Amsterdam UMC, wil de veiligheid van medicatiegebruik vergroten door huidige en toekomstige zorgprofessionals die medicatie voorschrijven beter met elkaar te laten samenwerken. Hiermee wordt de kwaliteit van leven voor patiënten verhoogd, de ontwikkeling van zorgprofessionals (in opleiding) versterkt en mogelijk zelfs de effecten van medicijngebruik op de planeet verkleind.

Effecten medicatiekeuzes

In Nederland gebruiken ongeveer 11 miljoen mensen regelmatig medicijnen. De keuze in medicatiegebruik en dus de kwaliteit van de verleende zorg bepaalt voor een groot deel de veerkracht en de kwaliteit van leven van patiënten. Denk aan bijwerkingen of een niet effectieve combinatie aan medicijnen. Een interprofessionele samenwerking tussen zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid van arts tot verpleegkundig specialist kan daar verandering in brengen. Daarnaast heeft de medicijnkeuze ook effect op de planeet. Van productie en logistiek tot uitscheiding na gebruik in de natuur. Naar degelijke zaken met betrekking tot de voorschrijfkeuze gaat Jelle onderzoek doen.

Interprofessioneel samenwerken binnen zorg stimuleren door onderwijsflexibilisering

Interprofessioneel samenwerken wordt in alle branches belangrijker. Door flexibilisering in het onderwijs sorteert Hogeschool Inholland daar op voor. Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur Inholland: “Het lectoraat van Jelle is een prachtig voorbeeld van kennisdeling tussen studenten van verschillende opleidingen, heeft een duidelijke verbinding met het werkveld en is gericht op het werken aan actueel maatschappelijke vraagstukken. Kortom: we zijn verheugd dat hij onze huidige 40 lectoraten komt versterken.”

Binnen de interprofessionele studentenpoli’s, één van zijn grotere projecten, leren studenten Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam en studenten Advanced Nursing Practice en Physician Assistant van onze hogeschool van elkaar door interdisciplinair medicatiereviews te doen voor echte patiënten. Christa Boer, vicedecaan onderwijs Faculteit Geneeskunde VU en Amsterdam UMC vult aan: “Door die samenwerking groeit de tevredenheid van patiënten, die kwalitatief betere zorg krijgen doordat er meer tijd, aandacht en uitwisseling van kennis is. En het bevordert de ontwikkeling van studenten. Zij worden zo beter voorbereid op hun rol in de zorg.”

Van pleisters plakken naar betere kennisdeling binnen zorgonderwijs

In de wereld van medicatie worden vaak pleisters geplakt in plaats van wonden voorkomen, stelt Jelle. “Door terug te redeneren worden medicatiefouten geprobeerd in de toekomst te voorkomen. Alleen als iets in de basis al niet goed zit, is dat dweilen met de kraan open.” Daarom wil hij het huidige onderwijs verbeteren met nauwere samenwerkingen tussen opleidingen, heldere stappenplannen in voorschrijfkeuzes, brede invoering van toetsing op landelijk en Europees niveau voor toekomstige voorschrijvers en nieuwe opleidingen voor docenten. “Ik kijk uit naar de onderzoeksprojecten die ik mag opzetten en de beoogde doorwerking voor de zorg en daarmee de maatschappij. Het bijzonder lectoraat Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid voelt als een waardering voor de stappen die de Amsterdam UMC en Inholland de afgelopen jaren gezamenlijk hebben gemaakt en daar ben ik trots op.”

Over Hogeschool Inholland

Bij Hogeschool Inholland leiden we zelfstandig denkende professionals op en ontwikkelen we praktijkgerichte kennis. Zo leveren we een betekenisvolle bijdrage aan de inclusieve wereld van morgen, aan een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving. Dit doen we verspreid op diverse locaties over de Randstad en op diverse gebieden: van gezondheid tot economie en van techniek tot onderwijs. Met ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan de vitaliteit van het metropolitane gebied waarin we wonen, werken en recreëren. En aan de samenleving als geheel. Dit doen we vanuit maatschappelijke vraagstukken én interdisciplinair, samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. De aanpak is persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat – voor docenten én studenten – zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

Over Amsterdam UMC

Vanuit twee geneeskundefaculteiten van twee universiteiten (de VU en de UvA) worden artsen opgeleid in één academisch ziekenhuis. Amsterdam UMC wil de krachten van beide universiteiten maximaal benutten, maar tegelijkertijd beide faculteiten hun eigen identiteit die aasnluit bij de eigen universiteit laten behouden en versterken. Faculteit der Geneeskunde VU zet sterk in op zelfsturend leren, de studentenpoli is daar een uitgesproken voorbeeld van. De poli wordt – weliswaar onder supervisie – volledig georganiseerd en ingericht door studenten.

Bron: Hogeschool Inholland