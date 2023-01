RST Zorgverleners kunnen altijd en overal veilig gegevens delen dankzij Zivver

Zivver, leider op het gebied van veilige communicatieoplossingen, maakt bekend dat RST Zorgverleners gebruik maakt van het veilige mailplatform Zivver. RST Zorgverleners biedt goede, veilige en betaalbare thuis- en kraamzorg die aansluit bij de zorgvraag van mensen. De zorgaanbieder koos voor Zivver omdat het product gebruiksvriendelijk is, voldoet aan de AVG en bovendien zeer stabiel is. Zodra de uitrol is afgerond zullen 650 medewerkers gebruik gaan maken van Zivver.

Philip Gerritsen, ICT-specialist bij RST Zorgverleners: “Onze organisatie wil dat medewerkers met plezier hun werk kunnen doen en gebruik maken van slimme oplossingen die de kwaliteit van de zorg verbeteren. Onze zorgmedewerkers werken extramuraal en gebruiken hun smartphone of tablet om gevoelige gegevens te delen terwijl ze bij de cliënt zijn, of onderweg. Juist in deze situaties willen we zeker weten dat medewerkers met een druk op de knop informatie veilig kunnen versturen, zonder dat er lastige handelingen voor nodig zijn.”

Maar er zijn nog meer redenen waarom RST Zorgverleners voor Zivver koos. Gerritsen: “We wilden kunnen aantonen dat de juiste ontvanger ook echt de mail ontvangt. Ook moest het mogelijk zijn om grote bestanden op een veilige wijze te versturen. Dat is geen probleem met Zivver.” Als ICT-specialist weet Gerritsen dat een nieuwe oplossing valt of staat bij de acceptatie van de gebruikers. “Waar je in de automatisering wil standaardiseren, of logisch wil maken, zijn er in de zorg juist erg veel uitzonderingen. Bijna elke cliënt en situatie is uniek, en daar moet het systeem mee om kunnen gaan. Het beheer van Zivver is zoveel mogelijk geautomatiseerd, maar bij het gebruik houdt de zorgmedewerker de regie. Deze bepaalt uiteindelijk of de informatie veilig verstuurd moet worden. Met Zivver kan dat, deze oplossing belemmert niet, maar is ondersteunend en flexibel. Dat is cruciaal.”

Wouter Klinkhamer, CEO van Zivver: “Het zijn veelal menselijke foutjes die leiden tot datalekken, en juist in de zorg is het belangrijk dit risico te minimaliseren. Privacygevoelige gegevens mogen nooit in verkeerde handen komen. RST Zorgverleners onderkent dit en we zijn er dan ook trots op dat ze gebruik maken van ons veilig communicatieplatform. Ons detectiesysteem waarborgt het juiste beveiligingsniveau voor elk afzonderlijk bericht en dit helpt het zorgpersoneel van RST Zorgverleners om nóg betere zorg te leveren.”

Over Zivver

Zivver is een leider in veilige communicatieoplossingen en heeft als doel organisaties te helpen hun gevoelige gegevens te beschermen conform de regelgeving. Zivver stelt personen in staat om veilig te communiceren en fouten te voorkomen. Het bedrijf optimaliseert veilige communicatie en productiviteit door een beveiligings- en privacylaag toe te voegen aan bestaande e-mailsystemen, zoals Outlook (Desktop en Microsoft 365) en Gmail. Zivver is opgericht in 2015 en uitgegroeid tot meer dan 160 medewerkers en bedient meer dan 4.000 organisaties in verschillende markten en branches, waaronder financiële dienstverlening, lokale overheid, gezondheidszorg en centrale overheid. Zivver werd vermeld als representative vendor for Email Data Protection Specialists in Gartner’s 2021 and 2020 Market Guide for Email Security, is een van de CyberTech 100, die ’s werelds meest innovatieve CyberTech-bedrijven voor financiële dienstverlening erkent, en behoort tot de snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland genomineerd voor Deloitte’s Technology Fast 50 in 2021.

Bron: Zivver