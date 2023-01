Nieuw boek: over hysterie en het ontstaan van de gynaecologie

In de oudheid geloofden artsen dat bijna alle gezondheidsproblemen van vrouwen voortkwamen uit de baarmoeder. Deze werden beschouwd als hysterie of hysterische aandoeningen. Tot ver in de negentiende eeuw werden vele lichamelijke en geestelijke problemen van vrouwen gelinkt aan afwijkingen van de geslachtsorganen. Rond 1875 werden er nieuwe behandelingen ontwikkeld: de verwijdering van eierstokken, vleesbomen of van de baarmoeder. Deze operaties waren in hoge mate experimenteel en mislukten dan ook vaak. Daarbij was de medische zorg voor patiënten en compassie voor hun lijden zeer beperkt.

Gynaecoloog Matthé Burger beschrijft in zijn boek Pijn, bloedverlies en hysterie een cruciale periode in de geschiedenis van de gynaecologie. Hij geeft gedetailleerde beschrijvingen van de eerste gynaecologische operaties. Ook gaat hij in op de toenmalige discussies over de vraag of ‘hysterie’ een psychische of een genitale aandoening was. Burgers boek biedt een waardevolle bijdrage aan de geschiedenis van de gynaecologie, met name in Nederland.

Matthé Burger (1951) was hoogleraar gynaecologie aan de Universiteit van Amsterdam vanaf 1996 tot zijn pensionering in 2016. Hij leidde de algemene en oncologische gynaecologie van het AMC en de oncologische gynaecologie van het NKI-AVL.

Pijn, bloedverlies en hysterie, Een geschiedenis van de gynaecologie , verschijnt bij Uitgeverij Eburon, Utrecht. ISBN 978-94-6301-437-3, paperback, 246 pagina’s. Winkelprijs € 32,50.