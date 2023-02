FNV: Cao-overleg ziekenhuizen mislukt, acties in voorbereiding

Het cao-overleg tussen vakbonden en werkgevers ziekenhuizen (NVZ) is gestrand. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We zijn echt verbijsterd, na 17 uur onderhandelen, waarbij het leek dat we eruit waren, komt de werkgeversorganisatie NVZ uit het niets met de mededeling dat ze van gedachten zijn veranderd en met een eindbod komen. De tijd van praten is voorbij, de werkgevers kunnen een ultimatum tegemoet zien en zich voorbereiden op acties van onze leden.’

FNV hekelt ook de maandenlange starre houding van de NVZ, het gebrek aan realiteitszin en de arrogantie om zelfs verslechtering van bestaande afspraken voor te stellen.

Vakbonden willen dat de lonen van de ruim 200.000 ziekenhuismedewerkers dit jaar met 10% en 100 euro bruto per maand omhoog gaan. Werkgevers hebben vandaag een eindbod neergelegd en willen niet verder gaan dan 5% per 1 februari met een aftopping van 300 euro bruto per maand, 1 december 2023 met een aftopping van 300 euro per maand, en 1 september 2024, 3% met een aftopping van 180 euro per maand. Merlijn: ‘Werkgevers leven echt in een bubbel als ze denken dat ze zo personeel aan zich kunnen binden. Dat zou de eerste prioriteit moeten zijn van de werkgevers. Steeds meer ziekenhuismedewerkers verlaten de sector of komen in dezelfde functie terug als duurdere zzp’er. Onvoorstelbaar dat daar wel geld voor is.’

Geen beweging op afspraken bereikbaarheidsdiensten



Ook wat betreft reiskostenvergoeding en de vergoeding voor parkeerkosten zijn de verschillen groot. Ziekenhuismedewerkers krijgen nu 8 cent per kilometer en de werkgevers willen dat in twee jaar tijd slechts ophogen naar 14 cent. ‘Onacceptabel’, reageert Merlijn. Ook dat de werkgevers geen enkele stap willen zetten om tegemoet te komen aan verbeterde afspraken rondom de bereikbaarheidsdiensten, steekt de vakbond.

Dit soort verslechteringen doet flex toenemen



De verslechteringen die de werkgever wil doorvoeren, verhogen volgens de vakbond de werkdruk voor de vaste werknemers en zorgen voor een toename van flex. Zo wil de NVZ af van de verschoven dienst toelage, een vergoeding die werknemers krijgen wanneer de roosters op het laatste moment gewijzigd worden. Ook willen de werkgevers naar een jaarurensystematiek voor het verrekenen van plus- en min-uren. Merlijn: ‘Dat betekent dat er meer flexibiliteit van de werknemers wordt verwacht en dat daar niets extra’s tegenover staat. En ondertussen leidt dit tot verdere onzekerheid voor werknemers als het gaat om zelf inroosteren. Zogenaamd meer zeggenschap over wanneer je werkt, maar dat is op deze manier puur een verkooppraatje van werkgevers.’

Besef van urgentie ontbreekt



Merlijn: ‘De afspraken die wij willen maken, maar waar werkgevers niets van willen weten, zijn gericht op het behoud en aantrekken van ziekenhuismedewerkers. Zelfs als het gaat om zaken als rouwverlof, een moderne ouderschapsverlofregeling en het recht op onbereikbaarheid als je vrij bent, geeft de werkgever niet thuis. Het lijkt wel alsof ieder besef van urgentie ontbreekt.’

Acties



De FNV gaat zich samen met de leden beraden op acties. Merlijn: ‘We merken dat onze achterban al in de startblokken staat. Ze zijn boos op hun werkgevers en dat is duidelijk merkbaar. In veel ziekenhuizen hangen al wekenlang spandoeken die de grote ontevredenheid en actiebereidheid laten zien.’

Bron: FNV