Koningin Máxima brengt bezoek aan Prinses Máxima Centrum in kader van vijfjarig bestaan

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt op dinsdag 14 februari een bezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Op 5 juni 2023 is het precies vijf jaar geleden dat het onderzoeksziekenhuis officieel werd geopend door Koningin Máxima. Vanaf die dag worden alle kinderen met kanker in Nederland in dit centrum behandeld en is het onderzoek naar kinderkanker ook geconcentreerd in Utrecht. Tijdens het werkbezoek staan innovatie en internationalisering van het centrum centraal.



Koningin Máxima gaat tijdens het bezoek in gesprek met kinderoncologen, onderzoekers, data-experts en kinderoncologieverpleegkundigen. Zij vertellen over innovaties en hoe zij deze sneller in de behandelkamer kunnen brengen dankzij nauwe samenwerking tussen zorg en onderzoek en internationale samenwerking. Deze onderzoeken en behandelingen dragen bij aan het realiseren van de missie van het ziekenhuis: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Ook de internationale patiëntenzorg van het centrum komt aan de orde tijdens het bezoek. Afgelopen jaar zijn in het Prinses Máxima Centrum drieënzestig Oekraïense kinderen met kanker opgevangen, die hier hun behandelingen hebben kunnen voortzetten. De internationale samenwerkingsverbanden spelen daarbij een belangrijke rol.



Koningin Máxima ontmoet tijdens haar bezoek ook ouders en kinderen. Zij spreekt onder andere met ouders wiens baby’s in een internationale studie behandeld werden voor Acute Lymfatische Leukemie (ALL), waarbij een doelgerichte immuuntherapie is toegevoegd aan het behandelprotocol.



Aan het einde van het werkbezoek schrijft Hare Majesteit het eerste ‘Hart onder de riem’ kaartje ter gelegenheid van Wereld Kinderkankerdag op 15 februari.

Bron: RVD