Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam en Antoni van Leeuwenhoek intensiveren de samenwerking

Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam ondertekenen op 3 februari een intentieverklaring voor intensievere samenwerking. Ook starten de kankerinstituten een gezamenlijk kankernetwerk met ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. “Elke patiënt in de regio krijgt zo toegang tot de beste hoogcomplexe oncologische zorg”,aldus bestuursleden Jacqueline Stouthard (AVL) en Mark Kramer (Amsterdam UMC).

De beide toonaangevende instituten leggen de focus op de kwaliteit van zorg én op wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. “Ik ben verheugd dat wij onze samenwerking met Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam intensiveren en verbreden, waardoor we zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs voor patiënten met kanker in onze regio en daarbuiten naar een (nog) hoger niveau kunnen tillen. Hierdoor krijgen patiënten sneller toegang tot de nieuwste innovatieve behandelingen en wetenschappelijke studies”, aldus Jacqueline Stouthard. “Het aantal mensen met kanker in Nederland blijft sterk toenemen. We spelen in op deze groeiende zorgvraag door specialisten bij elkaar te zetten en te kijken naar concentratie van zorg”, voegt Kramer toe. De ziekenhuizen werken al samen op het gebied van gynaecologie en urologie. Door deze en nieuw op te zetten samenwerkingen kunnen de twee partijen de zorg voor de patiënt van nu en in de toekomst blijven verbeteren.

Regionaal netwerk



De instituten hebben ieder een uitgebreid netwerk in de regio en vullen elkaar goed aan. Kramer: “Moderne kankerzorg voor iedereen kan alleen worden geleverd door echte samenwerking tussen professionals. Amsterdam UMC en AVL slaan de handen ineen om samen met regionale partners een dekkend netwerk op te bouwen om ongelijkheid voor alle kankerpatiënten in de regio Noordwest Nederland weg te nemen.” Op het gebied van prostaatkanker werken de twee ziekenhuizen al langer samen met ziekenhuizen in de regio via Prostaatkankernetwerk Nederland. Stouthard: “Een multidisciplinair behandelteam uit verschillende ziekenhuizen bekijkt de behandeling van de patiënt met prostaatkanker. Die samenwerking staat inmiddels als een huis. Inmiddels kijken we al verder in de toekomst. We sluiten niet uit dat er ook buiten deze regio goede samenwerking met andere ziekenhuizen komt.” Voor de patiënt betekent de intentieverklaring voor intensievere samenwerking dat zij nu en in de toekomst kunnen rekenen op de beste oncologische zorg.

Wetenschap



De kankerzorg kan niet zonder onderzoek, opleiding en onderwijs. Zowel Amsterdam UMC als het Antoni van Leeuwenhoek doen hoogwaardig kankeronderzoek. De verwachting is dat de intensieve samenwerking wetenschappelijk onderzoek naar kanker versnelt, met hopelijk als resultaat dat nieuwe behandelingen eerder beschikbaar komen voor kankerpatiënten.

Historisch moment



De beide instituten beschouwen de ondertekening van de intentieverklaring als een historisch moment. Ondertekening vindt plaats in Panorama Amsterdam, in het Amsterdam Museum, op 3 februari om 14.00 uur. Naast bestuursleden, zorgverleners en wetenschappers, is ook de NFK, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, en KWF Kankerbestrijding aanwezig.

Bron: Amsterdam UMC