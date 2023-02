Reactie op het besluit van minister Kuipers over de toekomst van de kinderhartchirurgie

Het Erasmus MC en Groningen blijven open. Leiden en Utrecht niet.

Reactie: We zijn enorm teleurgesteld in het besluit van de minister om in de toekomst complexe interventies bij volwassenen en interventies bij kinderen niet langer in het UMC Utrecht te laten plaatsvinden. Het is onbegrijpelijk dat in dit voorgenomen besluit het belang van instellingen boven dat van patiënten en de kwaliteit van zorg gaat.

We betreuren ook dat de eerder ingezette concentratie van kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum nu weer deels teniet wordt gedaan. De unieke letterlijke- en figuurlijke brug tussen het WKZ en het Prinses Máxima Centrum, kan helaas niet worden overgenomen door andere centra. Dit betekent onnodige vervoersbewegingen voor ernstig zieke kinderen met kanker en een veiligheidsrisico voor kinderen, die in acute situaties de expertise van een kinderthorax chirurg of kinderanesthesist nodig hebben.

We zijn trots op onze zorgverleners die zich altijd met hart en ziel inzetten voor hun patiënten en dat zullen blijven doen. We bestuderen het voorgenomen besluit.

Bron: UMC Utrecht