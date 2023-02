FNV: Herstelplan nodig om publieke sector te redden

Het kabinet moet een herstelplan maken om de problemen in de publieke sector aan te pakken. Dat zegt FNV naar aanleiding van de publicatie van het SER-rapport ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’. Daarbij is volgens de vakbond een goede coördinatie tussen de verschillende ministeries van essentieel belang. Bas van Weegberg, lid dagelijks bestuur FNV en voorzitter van de samenwerkende overheidsvakbonden ACOP: ‘Dat rapport is geschreven in opdracht van maar liefst zes ministers. Dat betekent zes keer het wiel opnieuw uitvinden. Misschien is een minister van Publieke Sectoren zo’n slecht idee nog niet.’

De problemen in de publieke sector zijn groot, stelt de SER in het rapport. FNV onderschrijft de conclusies. ‘Er is te lang vertrouwd op de intrinsieke motivatie van agenten, verpleegkundigen, gemeenteambtenaren, onderwijzers, rechters en militairen. Te lang is de sector niet aantrekkelijk genoeg gemaakt en dat is wel heel hard nodig. Niet alleen om nieuwe mensen te trekken, maar juist ook om ze te behouden’, aldus Van Weegberg. De vakbond ziet nu al mensen omvallen door de werkdruk of vertrekken naar marktsectoren.

Hypocriet



De publieke sector kan aantrekkelijker worden door onder meer de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Nog steeds lopen die vaak achter bij marktsectoren. Van Weegberg: ‘In het afgelopen najaar heeft het kabinet werkgevers opgeroepen hun medewerkers te compenseren voor de torenhoge inflatie. Vervolgens vergeet het kabinet dat ze zelf werkgever is en komt er niks of weinig extra’s bij voor gemeenteambtenaren, ziekenhuispersoneel en al die andere mensen die werken in de publieke sector. Dat is nogal hypocriet.’

Hoogstnoodzakelijk



Het aantrekkelijker maken van de arbeidvoorwaarden is volgens FNV niet alleen fijn voor de medewerkers, maar hoogstnoodzakelijk om het land draaiende te houden. ‘Als al die honderdduizenden mensen de publieke sector verlaten, omdat ze het werk niet meer aantrekkelijk vinden, dan hebben we met z’n allen een groot probleem. De zorg staat dan onder druk, het onderwijs, de veiligheid en al die dienstverlening door bijvoorbeeld UWV, RIVM, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en Douane. We roepen het kabinet op: doe er wat aan! En snel’, aldus Van Weegberg.

Onrust



Op dit moment rommelt het al in de publieke sectoren. Gemeenteambtenaren hebben het werk neergelegd en ook bij de ziekenhuizen dreigen stakingen. In andere dienstverlenende sectoren is ook onvrede. Het streekvervoer staakte vorig week vijf dagen en vrijdag en zaterdag staken de chauffeurs in het zorg- en leerlingenvervoer. De onrust is overigens niet alleen in de publieke sector, ook bij commerciële bedrijven als Douwe Egberts, Fokker Elmo, easyJet, Intertek en ING wordt gestaakt of dreigen acties. Van Weegberg: ‘Werknemers laten van zich horen omdat ze hun lage lonen en de hoge werkdruk zat zijn. Nederland verdient beter, vinden ze. De roep om verandering zwelt aan en werknemers zien dat ze niet alleen staan.’

Bron: FNV