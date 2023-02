Ouderenzorgorganisatie Present innoveert met medicatieveiligheid

Ouderenzorgorganisatie Present, heeft grote stappen gezet in het vergroten van de medicatieveiligheid. Als één van de eersten anticipeerden zij op twee grote knelpunten in de ouderenzorg: de dubbele controle bij risicovolle medicatie en het tussentijds aanpassen van de inhoud van de medicijnrol. Door dit te automatiseren met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye werken zij niet alleen nog veiliger, maar ook efficiënter.





Heleen Griffioen, bestuurder bij Present en o.a. verantwoordelijk voor de Zorg & Kwaliteit binnen de organisatie, vindt deze vernieuwing heel normaal: “We willen veilige zorg leveren voor onze bewoners en daar valt medicatieveiligheid ook onder. Ik zie het niet als een wedstrijd, het is veel belangrijker dat het medicatieproces op een veilige, efficiënte en makkelijke manier gedaan wordt.” Kwaliteitsverpleegkundige Niesje Donkersloot-van Rees sluit zich daarbij aan: “Als bewoner van Present moet je erop kunnen vertrouwen dat de medicatie op een juiste manier wordt aangereikt, toegediend en geregistreerd. De bewoner geeft dit stukje vertrouwen aan ons, en wij willen dit ook op een zo veilig mogelijke manier uitvoeren. MedEye draagt bij aan die veiligheid.”



Dubbele controle risicovolle medicatie



Eén van de grootste knelpunten in de (ouderen)zorg is de dubbele controle bij risicovolle medicatie, waarbij een tweede persoon controleert of het juiste medicijn gegeven wordt. Deze dubbele controle is soms moeilijk uitvoerbaar, met name door een krappe personeelsbezetting. Binnen Present neemt MedEye die tweede controle over waar het kan. Hiermee is Present koploper in Nederland en werkt men niet alleen veiliger, maar bespaart het ook nog eens kostbare tijd van de verzorgende/verpleegkundige. “Het levert ook gebruiksgemak op voor onze collega’s, want altijd een tweede collega in de buurt hebben voor de dubbele controle is onmogelijk” aldus bestuurder Heleen Griffioen.



Volledige automatische controle antistollingsmiddelen



Een voorbeeld is de volledige automatische controle op risicovolle medicatie zoals anticoagulantia (antistollingsmiddel zoals acenocoumarol en fenprocoumon). Door een koppeling met het elektronisch voorschrijfsysteem Medimo krijgt MedEye de juiste informatie over welke dosering moet worden gegeven na de gemeten INR-waarde. Doordat dit kan fluctueren wordt deze medicatie vaak niet in de medicijnrol aangeleverd, maar handmatig uitgezet. MedEye helpt de verpleegkundige met het verifiëren van het juiste medicijn en de juiste dosering door de medicatie te scannen met behulp van AI (Artificial Intelligence). Kwaliteitsverpleegkundige Donkersloot-van Rees vindt het prettig dat hierdoor een tweede verzorgende/verpleegkundige niet meer nodig is: “Het is efficiënter dat de dubbele controle door MedEye kan, want zelfs met een dubbele controle door een tweede verzorgende/verpleegkundige konden fouten niet altijd voorkomen worden. Dus het levert niet alleen tijd op, maar het is ook nauwkeuriger.”



Aanpassen medicijnzakjes



Een ander knelpunt in de ouderenzorg is het tussentijds aanpassen van de medicijnzakjes bij een voorschriftwijziging van de arts. Sommige instellingen kiezen ervoor om met een zakje per medicament te komen, maar dat komt de duurzaamheid en efficiency niet ten goede. Present werkt met de zogenaamde multi-dose medicijnzakjes waarbij verschillende medicatie in één zakje is verpakt. “Voorheen als er een medicijn gestopt moest worden bij een multi-dose zakje moesten we dat met twee collega’s controleren om ervoor te zorgen dat we het juist tabletje eruit haalden” aldus kwaliteitsverpleegkundige Donkersloot-van Rees. “Nu kunnen we dit alleen afhandelen met de ondersteuning van de MedEye scanner, wat niet alleen tijdbesparend is maar ook veel veiliger. De MedEye scanner kan foutloos het juiste medicijn aanwijzen dat verwijderd moet worden, en dat geeft vertrouwen.”



Innovatie en vertrouwen



Naast medicatieveiligheid en werkdrukverlaging is vertrouwen van een extra hulp die met je meekijkt, ook belangrijk. “Het is fijn om met een partij te werken die toegankelijk is en meedenkt vanuit de huidige werkprocessen,” aldus Donkersloot-van Rees. “Wanneer we werken met MedEye geeft dit zelfvertrouwen, je hebt de extra controle vanuit de systemen waar je op kunt vertrouwen. Je kunt ook efficiënter werken doordat we de medicijnzakjes kunnen scannen en in veel gevallen geen dubbele controle meer hoeven laten uit te voeren door een tweede collega. Het is mooi dat Present de mogelijkheid heeft om hier mee te werken, dat er gekeken wordt naar innovaties”.

Kwaliteitsverpleegkundige Niesje Donkersloot-van Rees en Bestuurder Heleen Griffioen tonen de slimme werkwijze.

Bron: Present