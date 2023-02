Beter voorbereid op bevallingspijn: keuzehulp stimuleert empowerment

De Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie (NVA) lanceert via thuisarts.nl samen met de beroepsverenigingen voor gynaecologen (NVOG), verloskundigen (KNOV) en kinderartsen (NVK) de online Keuzehulp Pijn tijdens de bevalling. De online tool is bedoeld om vrouwen tijdens de zwangerschap beter te informeren over de mogelijkheden voor pijnbehandelingen tijdens de bevalling. Betere voorlichting helpt vrouwen om hun wensen kenbaar te maken.



De nieuwe online keuzehulp laat zien welke mogelijkheden er zijn, hoe goed de pijnbehandelingen werken tegen de pijn, wat de voor- en nadelen van verschillende pijnbehandelingen zijn, maar ook door wie, wanneer en waar iets wordt toegediend, tot welk moment het kan worden toegediend en hoe lang het middel werkt. De ruggenprik werkt in vergelijking met andere pijnbehandelingen het beste tegen de pijn, maar bijvoorbeeld niet bij iedereen is bekend dat voor een ruggenprik altijd eerst de conditie van de baby moet worden gecontroleerd middels een hartfilmpje, dat duurt ongeveer een half uur.

Caroline van der Marel, voorzitter van de NVA en hoofd anesthesiologie bij het Erasmus MC in Rotterdam: “Een bevalling is een bijzonder, maar ook emotioneel en heftig moment in je leven. Met de keuzehulp kun je je, ver voor je bevalling, verdiepen in de verschillende opties. Je kunt bedenken wat je wensen zijn en ook een plan B maken, omdat je van tevoren niet weet hoe je bevalling verloopt.”





Negenmaandenbeurs



De negenmaandenbeurs is het grootste evenement voor aanstaande en nieuwe ouders. Tijdens de negenmaandenbeurs, die 15 t/m 18 februari plaatsvindt in de RAI in Amsterdam, organiseert de NVA een masterclass over de opties voor pijnbehandeling bij de bevalling.





Samenwerking



De Keuzehulp Omgaan met pijn tijdens de bevalling is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De keuzehulp is beschikbaar via thuisarts.nl

Bron: Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie (NVA)