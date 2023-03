Niet gecategoriseerd

Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart

Op donderdag 16 maart leggen ziekenhuismedewerkers voor 24 uur het werk neer. Dat gebeurt op 64 locaties van verschillende ziekenhuizen door heel Nederland. Er wordt die dag gewerkt alsof het een zondag is, dat betekent dat alleen spoedeisende zorg doorgaat. De stakende ziekenhuismedewerkers voelen zich in de steek gelaten door de werkgeverskoepel, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Als het aan de NVZ ligt gaan de medewerkers er de komende twee jaar in koopkracht flink op achteruit, wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en moeten ze zich nog flexibeler opstellen bij het inroosteren.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: We merken dat de boosheid onder medewerkers enorm is. Vooral het vertrouwen in de werkgever krijgt een flinke deuk. De medewerkers voelen zich in de kou gezet. Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en verlagen van de werkdruk. Zodat de boodschappen kunnen worden betaald en het prachtige werk dat wordt gedaan wordt volgehouden.’

Grote onrust



FBZ-onderhandelaar Rob Koster: ‘Er heerst veel onrust onder de ziekenhuiswerknemers over de onevenwichtige voorstellen die de NVZ voor hen in petto heeft. Ze willen dat er een goede cao komt voor alle zorgprofessionals. Het is de hoogste tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan de werkdruk. Het kan gewoonweg niet door de beugel dat de NVZ nóg meer flexibiliteit vraagt en daar inlevering van koopkracht en allerlei inperkingen voor duurzame inzetbaarheid tegenover stelt. Wij willen een cao met koopkrachtbehoud voor alle zorgprofessionals, die medewerkers stimuleert zich te ontwikkelen en hen beschermt tegen overbelasting.’

Programma 16 maart



De zondagsdiensten starten om 08.00 uur met een gezamenlijke aftrap in het ziekenhuis. Er zijn gedurende de dag diverse activiteiten die verschillen per ziekenhuis. Ook zijn er divers toespraken van aanwezige vakbondsbestuurders en ziekenhuismedewerkers.

64 locaties



In totaal doen 64 locaties van de verschillende ziekenhuizen in Nederland mee met de landelijke staking. Het aantal afdelingen varieert per ziekenhuis. Zo doen in het Antoni van Leeuwhoekziekenhuis (Amsterdam), dat voor de eerste keer mee doet met een staking, 48 afdelingen mee en in het Spaarne Gasthuis (verdeeld over de locaties Haarlem en Hoofddorp) leggen ziekenhuismedewerkers van 48 afdelingen het werk neer. Bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is, met 33 deelnemende afdelingen, bijna het hele ziekenhuis dicht.

Eisen vakbonden



De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10% voor één jaar plus 100 euro. Ook willen de bonden dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen en dat de kilometervergoeding omhoog gaat. De onregelmatigheidstoeslag moet betaald worden over het volledige uurloon, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen salarisgroepen. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten. Deze moeten in tijd en geld fors worden verhoogd. Ook willen de vakbonden dat de wensen van de werknemer leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster en dat de werknemer hierin een eerste keuze heeft. Joost Veldt, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘We willen de uittocht van personeel uit de sector tegengaan. Eén van de belangrijkste manieren om dat tegen te gaan is te zorgen dat mensen zeggenschap krijgen over hun werktijden en roosters. Zodat ze naast hun werk voldoende rust krijgen.’

Ruim 200.000 medewerkers



De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra, waarvan een aantal met meerdere locaties. De cao Ziekenhuizen liep af op 31 januari 2023.

Bron: FNV