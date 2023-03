Internationale Glaucoomweek 2023: een leven met glaucoom

Hoge oogdruk en minder goed zien, het zijn gevolgen van glaucoom. Krijg je de diagnose glaucoom, dan staat je wereld op z’n kop. Want wat betekent dit voor jouw leven? Met een podcastserie over het leven met glaucoom, verschillende bijeenkomsten en wachtkamerschermen vraagt de Oogvereniging aandacht voor deze oogaandoening tijdens de Internationale Glaucoomweek 2023 van 12 t/m 18 maart.

Steeds vaker een stoepje missen of steeds meer moeite hebben om mensen te herkennen. Bij glaucoom gaat het zicht vaak langzaam achteruit. In het begin valt het niet zo op, omdat je hersenen nog veel invullen van wat je zou zien. Tot het besef opeens komt dat je niet meer goed ziet. Bij de optometrist of oogarts volgt de diagnose glaucoom. Verdere schade kan vaak voorkomen worden met de juiste behandeling, maar het zicht wat je kwijt bent komt niet meer terug. Dan moet je leren leven met glaucoom.

Podcastserie

Tijdens de Internationale Glaucoomweek lanceert de Oogvereniging samen met Maastricht UMC+ en Santen de podcastserie over het leven met glaucoom. Glaucoom is namelijk meer dan een diagnose, oogdruk meten, druppelen en controles. De diagnose glaucoom doet iets met jou als mens. In vijf afleveringen geven we ervaringsdeskundigen en experts handvatten en tips. Op 13 maart starten we de serie met een aflevering over de diagnose glaucoom en wat dit betekent. Op 15 maart verschijnt de tweede aflevering over omgaan met verlies bij glaucoom. De andere drie afleveringen volgen later dit jaar.

Luister hier alvast naar de trailer!

De cijfers

Twee op de honderd mensen van boven de 45 jaar hebben glaucoom (bron: Thuisarts). In 2021 waren er in totaal 357.000 mensen met glaucoom bekend bij de huisarts, 156.100 mannen en 200.900 vrouwen. Dit aantal neemt toe met de leeftijd (Bron: Vzinfo).

Risicofactoren

Een vroege diagnose is van groot belang. Maar hoe weet je of jij een verhoogd risico loopt om glaucoom te krijgen? De risicofactoren zijn: leeftijd (ben je 40 jaar of ouder?), erfelijkheid (is er iemand in jouw directe familie met glaucoom?) en brilsterkte (is jouw bril sterker dan -6 of +6?). Daarnaast hebben mensen van Aziatische of Afrikaanse afkomst een verhoogd risico.

Bij een verhoogd risico op glaucoom is het belangrijk om contact op te nemen met de huisarts voor een verwijzing naar de optometrist of maak zelf een afspraak bij een optometrist om je ogen te laten controleren. Samen met de Optometristen Vereniging Nederland (OVN), apothekers en ziekenhuizen vragen we deze week dan ook aandacht voor glaucoom met wachtkamerschermen: krijg geen spijt, check op tijd!

Activiteiten 12 t/m 18 maart

Door het hele land zijn er activiteiten rondom de Internationale Glaucoomweek. Visio en verschillende (oog)ziekenhuizen organiseren onder andere samen met de Oogvereniging bijeenkomsten en webinars. Kijk hiervoor op onze website.