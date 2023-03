Dichtgeslibde GGZ kost werkgevers ruim €2,8 miljard

Is mentale preventiestrategie oplossing voor hoge kosten en wachtlijsten in de GGZ?

Burn-out, stress en depressies zijn de voornaamste beroepsziekten in Nederland. Een zieke medewerker heeft effect op de werksfeer en kost een werkgever gemiddeld €250 per dag. SpecialistenNet, een landelijk netwerk van psychologen en coaches, draagt bij aan een oplossing voor dit maatschappelijke probleem. Via een online screening meet het bedrijf hoe (mentaal) gezond de medewerker én de organisatie zijn. Het familiebedrijf uit Soesterberg biedt daarmee een praktijkgerichte aanvulling op de verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie waar zowel de werkgever, de medewerker als de maatschappij baat bij hebben.

Invloed werkgever op mentale gezondheid

Dat gezonde en gemotiveerde medewerkers zorgen voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim, betere samenwerking en een hogere productiviteit is bekend. Uit onderzoek is gebleken dat 1,3 miljoen werknemers in Nederland last hebben van burn-out klachten. Dit heeft in 2021 zelfs geleid tot 2,8 miljard euro aan verzuimkosten alleen al tegen werkstress. Minder bekend is dat de werkgever hier tegenwoordig zelf verplicht mee aan de slag moet gaan. Medewerkers die een hoog verzuim risico vormen en vroegtijdig opgespoord worden kunnen aan de slag met een vorm van therapie, vaak is één sessie al voldoende. Deze medewerkers blijken een jaar later significant beter te scoren op mentale gezondheid en weerbaarheid dan de medewerkers die geen therapie hebben gevolgd. Een grote groep verzuimers is binnen drie maanden klachtenvrij en kan gezond aan het werk blijven. Werkgevers kunnen en moeten – als goed werkgever – zowel op de korte als de langere termijn een positieve impact hebben op de mentale gezondheid van hun medewerkers.

Te laat ingrijpen stuwt verzuimkosten op

Werkgevers blijken regelmatig pas in actie te komen als het te laat is. “Er zijn vaak al vroegtijdig signalen dat een medewerker zich in gevarenzone bevindt, dit heeft de medewerker meestal zelf niet in de gaten. Voor de werkgever brengt dat een extra risico met zich mee, want in de huidige arbeidsmarkt zullen veel medewerkers om zich heen gaan kijken om te zien of de werkomgeving elders interessanter is. Terwijl met een kleine interventie de eigen situatie snel verbeterd kan worden. Dit onderstreept dus dat vroegtijdig opsporen loont”, zegt Thijs te Braake, preventiespecialist en A&O psycholoog bij SpecialistenNet en vult aan: “We hebben recent een screening gedaan bij een zakelijke dienstverlener met 821 medewerkers, waarvan 65% deelnam en 18% in de risicogroep bleek te verkeren. Drie maanden later bleek 20% geheel klachtenvrij te zijn en 45% was verbeterd. Bij een zorginstelling met 120 medewerkers deed 50% mee aan de screening, waarvan 64% in de risicozone bleek te zijn beland. Drie maanden later was 43% gezond en klachtenvrij. Dat is zo ongeveer wel het gemiddelde beeld, qua succesratio”.

Voorkomen is beter dan genezen

Directeur Christiaan Prager van SpecialistenNet geeft aan: “Wij onderzochten wat het effect is van preventief en vroegtijdig ingrijpen op uitval, de impact bleek significant en op basis van de uitkomsten van dat onderzoek hebben wij eennieuwe preventiestrategie ontwikkeld. Deze preventie zorgt ervoor dat medewerkers in de gevarenzone snel gesignaleerd worden en daardoor benaderd kunnen worden door een psycholoog uit ons netwerk. Het is altijd zaak om zo snel mogelijk in te grijpen, want hoe langer een mentaal ongezonde situatie duurt, hoe meer hulp er nodig is en des te langer het herstel duurt. Terwijl in een vroeg stadium een eenmalig (single session) consult voor bewustwording al genoeg kan zijn”.

B2B mentale zorg zonder wachttijden

Werkgevers hebben een zorgplicht en SpecialistenNet helpt hen te ontzorgen door binnen 24 uur na de aanmelding de medewerker te koppelen aan een psycholoog of coach in de buurt. Het bedrijf uit Soesterberg maakt daarbij geen gebruik van de reguliere GGZ-zorgtrajecten en biedt zodoende zorg zonder wachttijden. “Zo’n 250 euro per dag tikt natuurlijk aardig aan als je medewerker een half jaar op een wachtlijst staat. Dus een direct toepasbare oplossing biedt uitkomst.Veel werkgevers zien dat gelukkig in”, licht Prager zijn aanpak toe. Dat werkgeluk het codewoord is, zag zijn vader en SpecialistenNet-oprichter Emil Prager ruim twintig jaar geleden al in. Toen koos hij ervoor een landelijk dekkend netwerk van franchise psychologen, coaches en externe vertrouwenspersonen op te zetten. Diverse grote bedrijven in allerlei branches en sectoren maken gebruik van hun diensten. Sinds drie jaar zet zijn zoon Christiaan zijn missie voort, met als doel om met zijn aanpak de markt voor mentale zorg positiever, begrijpelijker en vooral toegankelijker te maken.

Bron & Foto: SpecialistenNet