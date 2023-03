Blog voor ClientondersteuningPLUS

Gewoon naar huis

Lees hier de Blog die ik voor ClientondersteuningPLUS.nl schreef: https://clientondersteuningplus.nl/gewoon-naar-huis/

Gewoon naar huis

“Dapperheid is een deugd. Dappere zorgprofessionals zorgen voor zorg op maat, waardoor keuzevrijheid en kwaliteit van zorg samen komen als cliëntgerichte, effectieve, veilige én doelmatige zorg.”Blog van Janine Budding – Cliëntondersteuner & Mantelzorgmakelaar

In deze blog gaat het om Loes

Loes heeft na een lange geschiedenis met vaatproblemen een dubbelzijdige beenamputatie gekregen waarbij complicaties zijn ontstaan. Via het ziekenhuis is ze bij de revalidatiekliniek IJsselheem terecht gekomen. De zorg die Loes nodig heeft is niet complex, maar wel veel én noodzakelijk. Ook in de nacht. Loes wil graag naar huis en heeft een zorgindicatie toegekend gekregen (VV8). De huisarts vindt dat zij hiermee niet thuis kan wonen en is zo overtuigd van haar gelijk dat ze de juridische afdeling van de KNMG belt om gesteund te worden. Daar zijn ze het met haar eens. Niet zozeer omdat het niet kan, maar vooral omdat huisartsen al voldoende werk op hun bordje hebben en deze zorg er niet bij kunnen hebben. Ze krijgt het advies de patiënt te weigeren en te verwijzen naar een verpleeghuis.

Haar echtgenoot, die haar ook het liefst thuis wil hebben, neemt contact op met het zorgkantoor. Hij legt uit wat hun wens is en hoe de huisarts dit al bij voorbaat verbiedt. Hij wil vooral weten wat er wél mogelijk is en is vastberaden dat Loes naar huis komt en zo wordt ClientondersteuningPLUS ingeschakeld.

Thuis met de feestdagen!

Na gesprekken met echtgenoot, revalidatiearts, thuiszorg, zoon en andere betrokkenen, wordt me duidelijk dat de zorg voor Loes veilig, adequaat en doelmatig thuis kan worden georganiseerd. Het is ook duidelijk dat de huisarts de thuiskomst van Loes niet tegen kan houden. Ze heeft uiteindelijk twee eisen: een oplossing om de thuiszorg, die niet alle zorg kan leveren, te ontlasten en mevrouw moet op een wachtlijst staan bij een verpleeghuis onder vermelding van de status: “Wacht uit voorzorg”.

Ondanks alle verzet, is het gelukt om binnen 3 weken het PGB en EKT aan te vragen. Met een zorgaupair en een nieuwe thuiszorgorganisatie is de zorg thuis georganiseerd en loopt de zorg inmiddels op rolletjes. Mevrouw die met een neussonde thuiskwam eet weer zelfstandig en met smaak.

Update van de familie

Na de feestdagen kreeg ik een berichtje van de familie om me te bedanken voor de hulp en de standvastigheid waarmee we de thuiskomst tegen de wil van de huisarts, is geregeld. Maar ook dat het zo goed gaat. Bij dat bericht zat een foto van Loes. Een stralende krachtige vrouw lacht me van de foto toe. Duidelijk genietend van de kerstdis te midden van haar naasten.

In diezelfde week belde IJsselheem om me een compliment te geven voor de wijze waarop ik dit heb kunnen regelen voor de familie en dat ze vaker onze clientondersteuning zouden inzetten als iemand naar huis wilde. Maar het allermooiste compliment is voor mij dat ook de huisarts weer regelmatig op bezoek komt bij de familie en toe heeft gegeven dat Loes met zorg naar huis te halen, de beste keus is geweest die zij hadden kunnen maken.

Cliëntondersteuning, een mooi vak

Wat een mooi vak heb ik toch. Een vak waarin zelfs dapperheid een kerncompetentie is. Om doelmatige zorg op maat te leveren hebben we dappere zorgprofessionals nodig die met de cliënt en met elkaar, door de echelons, indicatie en domeinen heen, in gesprek gaan met het zorgkantoor over welke zorg nu echt doelmatig is en iets toevoegt aan het leven van de cliënt. Optimale zorg draait om de gunstigste zorg voor de cliënt waarbij de persoon belangrijker is dan de WLZ-indicatie.

