Dr. Mark Nuijten benoemd tot professor medische innovatie aan Ben Gurion Universiteit in Israël

e internationaal gerespecteerde gezondheidseconoom, arts en validatie-expert dr. Mark Nuijten is per 1 maart benoemd tot professor aan de Ben Gurion University of the Negev in Israël.

Nuijten gaat zijn kennis delen op de afdeling Biotechnologie van de faculteit Engineering Sciences. Israël is wereldwijd koploper in het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en digital health. De biotechbedrijven in dit voortvarende land in het Midden-Oosten worden hierin deels ook gesteund door grote financiers in de VS.

Vanuit zijn bedrijf A2M in Rotterdam adviseert Nuijten farmaceutische bedrijven wereldwijd over de prijsstelling van nieuwe geneesmiddelen. In zijn rol als professor aan de Ben Gurion University is zijn leerstoel gericht op het optimaliseren van de “return on investment” in medische innovatie voor biotechnologie door het ontwikkelen van concepten en wiskundig-financiële modellen voor portfolio-investering, prijsstrategie, positionering, en communicatie naar belanghebbenden.

Nuijten heeft al een Integrated Valuation Model (V4A2M®) ontwikkeld. Dat is een interactieve dynamische tool voor de economische waardering van vroege R&D-projecten, die kan worden gebruikt om het initiële klinische programma te optimaliseren voor bijvoorbeeld indicatie, comparator, mogelijke uitkomsten, subpopulaties, studiedesign en de bijbehorende prijs- en vergoedingsstrategie. Dit model kan oplossingen creëren voor de toenemende obstakels voor vergoeding en prijsstelling in de gefragmenteerde wereldmarkt, waardoor de klinische en economische waarde voor alle belanghebbenden groter wordt, zowel voor de arts, de verzekeraar, de investeerder, maar vooral de patiënt.

‘Wereldwijd stijgen de kosten voor zorg. Door een eerlijke prijs te berekenen voor geneesmiddelen kunnen we de kosten beteugelen en uitwassen voorkomen. De prijs die uit onze modellen vormt een objectieve onderbouwing, en voorkomt emotionele discussies vanuit onderbuikgevoelens, aldus Nuijten.

Mark Nuijten