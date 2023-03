Speciale app voorkomt dat patiënt met eenvoudige botbreuk onnodig naar ziekenhuis moet voor onderzoek of consult

Vanaf 1 april hoeven patiënten met een eenvoudige botbreuk voor nacontrole niet naar Rijnstate te komen. De informatie die zij nodig hebben voor hun herstel is te vinden in een speciale app; de Virtual Fracture Care (VFC) app. Patiënten krijgen hiermee nog steeds zorg op maat en krijgen meer eigen regie op herstel. Zo kan onnodig onderzoek of bezoek aan een ziekenhuis worden voorkomen.

Deze gratis app is bedoeld voor patiënten die in Rijnstate zijn behandeld voor letsel op de spoedeisende hulp of gipskamer. In de app staat informatie over het letsel, de behandeling, filmpjes en oefeningen.

Breuklijn

Edo Hekma, Traumachirurg bij Rijnstate: “Patiënten en hun naasten hoeven niet meer onnodig naar het ziekenhuis te komen. Dat scheelt hen tijd. Ze kunnen met hulp van de app zelf werken aan hun herstel, waar en wanneer het hen uitkomt. Daarnaast helpt het ons om de druk op de zorg te verminderen. Als er toch vragen zijn, kunnen ze contact opnemen met onze Breuklijn.”

Normaal gesproken wordt voor iedere patiënt met een verstuiking of botbreuk een afspraak voor nacontrole in het ziekenhuis gemaakt. Alle informatie die de patiënt nodig heeft voor het herstel en de informatie voor de nacontrole, staat nu in de app. Een voordeel voor de patiënt is dat men niet meer afhankelijk is van de afspraak in het ziekenhuis. Rijnstate schat zo’n 1200 nacontroles per jaar te besparen met het gebruik van deze app.

Patiënttevredenheid neemt toe

De Virtual Fracture Care-methode is ontwikkeld door het Amsterdamse OLVG. Uit onderzoek blijkt dat de patiënttevredenheid gelijk blijft of zelfs toeneemt en ook dat de huisarts het hierdoor niet drukker krijgt. Deze app is een verdere uitbreiding van het digitale zorgaanbod van Rijnstate.

