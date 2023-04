Vermijden van opereren van endeldarmkanker geeft een goede kwaliteit van leven

Het onderzoek naar de Wait-and-See methode bij patiënten met endeldarmkanker levert positieve resultaten op. Door afwachten na toepassen van combinatiebehandeling en zoveel als mogelijk afzien van operatie ervaren patiënten een goede kwaliteit van leven. Tevens laat de studie zien dat de kwaliteit van leven van deze niet geopereerde groep patiënten beter is ten opzichte van patiënten die wel een operatie hebben moeten ondergaan. Deze bevindingen van chirurgen uit het Antoni van Leeuwenhoek en Maastricht UMC+ zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift JAMA Surgery.

Jaarlijks worden zo’n 3000 patiënten gediagnostiseerd met endeldarmkanker. Dan zit de tumor in het laatste deel van de dikke darm. De behandeling bestaat vaak uit een voorbehandeling van radiotherapie, soms in combinatie met chemotherapie, gevolgd door een operatie waarbij de gehele endeldarm wordt verwijderd. Bij een deel van de patiënten is echter deze voorbehandeling zo succesvol dat geen tumor meer zichtbaar is. Bij deze patiënten kan een afwachtend beleid worden gevoerd als alternatief voor de operatie, het zogeheten Wait-and-See beleid.

Kwaliteit van leven



Al een aantal jaren worden in Nederland de gegevens van deze patiënten verzameld in een landelijke studie waar 20 ziekenhuizen aan meedoen. De hoop was dat deze patiënten een betere kwaliteit van leven hebben dan patiënten die wel een operatie moeten ondergaan. “Deze verwachting is nu in deze studie gelukkig bevestigd”, vertelt onderzoeker Petra Custers. “Hoewel deze patiënten ook enige verstoring kunnen hebben van de darm, urinaire en / of seksuele functie door de radiotherapie, komen deze klachten duidelijk minder vaak voor dan wanneer zij een operatie hadden moeten ondergaan. Tenslotte hebben deze patiënten ook minder kans op een stoma.”

Klinische relevant



Hoofdonderzoeker oncologisch chirurg Stephanie Breukink over de toepassing van de bevindingen uit het onderzoek: “De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk om te bespreken in de spreekkamer tijdens de voorlichting van patiënten met endeldarmkanker zodat ze een reële verwachting hebben van het Wait-and-See beleid. Ook bij het opzetten van studies naar nieuwe behandelstrategieën voor patiënten met endeldarmkanker zijn deze resultaten van belang, omdat naast de kans op genezing, kwaliteit van leven steeds meer aandacht verdient.”

Het wetenschappelijke artikel Long-term Quality of Life and Functional Outcome of Patients With Rectal Cancer Following a Watch-and-Wait Approach verscheen afgelopen wek in het toonaangevend medisch-wetenschappelijke tijdschrift JAMA Surgery: https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2803111?resultClick=1

Bron: Maastricht UMC+