Rijnstate vermindert CO2-uitstoot met ruim 50 procent

Rijnstate scoort in duurzaamheid! Dankzij slimme keuzes op onder andere het gebied van Vastgoed heeft het ziekenhuis de directe CO2-uitstoot van het vastgoed met 55 procent weten terug te dringen ten opzichte van 2015. Daarnaast is het totale energieverbruik in deze periode teruggebracht met ruim 32 procent. Die stijgende lijn wil Rijnstate dit jaar voortzetten.

Goedbeschouwd streeft Rijnstate haar eigen doelstellingen met dit succes voorbij. De ambitie om onze directe CO2-reductie van het vastgoed met de helft te verminderen had ze gepland voor 2030.

Van gas naar elektra

Dat het ziekenhuis nu al de vermindering van die duurzaamheidsdoelstelling heeft weten te bereiken, is onder meer te danken aan het feit dat ze sterk is teruggegaan in gasverbruik en is overgestapt op elektriciteit. Door onder andere toepassing van kleinere stoom- en CV-ketels met een beter rendement, koelmachines met een beter rendement en een innovatief ventilatiesysteem op het OK-centrum in Arnhem en Elst, heeft Rijnstate de reducties kunnen bereiken. Ook het krimpen in vierkante meters heeft bijgedragen een het verkleinen van de directe CO2-afdruk en het verminderen van het energieverbruik.

Verbouwingsplannen

Ook de op handen zijnde verbouwing van Rijnstate draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de organisatie. Tweede helft april start ze met de voorbereiding van de bouw van een tijdelijke entree, om na de zomer de hoofdingang en het buitengebied onder handen te nemen. Aansluitend verbouwt Rijnstate onder andere het Atrium, de poliklinieken en de afdeling Radiologie. In de materiaalkeuze is bamboe verwerkt, een plant die in de natuur veel CO2 opneemt.

Klimaatneutraal ziekenhuis

In 2050 wil Rijnstate een volledig klimaatneutraal ziekenhuis zijn op alle locaties. Met de bouw van een energiezuinig nieuw ziekenhuis in Elst dat bovendien zijn energie uit waterstof haalt, maken ze al een grote sprong richting die ambitie.

Ook op andere fronten zet Rijnstate zich in voor duurzaamheid. Zo wil ze voldoen aan de ambitie om de helft van ons primair grondstoffenverbruik in 2030 te hebben verminderd. Een van de manieren om daaraan bij te dragen is een aangepast Inkoopbeleid: 90 procent van ons nieuw aan te schaffen meubilair is refurbished. Indirect drukken we daarmee de uitstoot van CO2.

Green teams in de zorg

Op verschillende afdelingen in ons ziekenhuis ontstaan Green teams die vanuit de zorg zelf verbeteringen inrichten in zorgprocessen, die bijdragen aan een beter milieu. Zo maakt de OK in Arnhem gebruik van Contrafluraan, een systeem dat een gedeelte van de uitgeademde anesthesiegassen opvangt. Zo voorkomt Rijnstate dat deze sterke broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. Sterker nog, na bewerking kan het worden hergebruikt.

Voorop in duurzame zorg

Rijnstate wil voorop lopen in duurzame zorg en verantwoord omgaan met de omgeving van onze patiënten. Daarmee is het ziekenhuis landelijk een voorbeeld voor andere organisaties op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Bron: Rijnstate